La intuición de Martín Noguerol llega a la Chirivella Soriano con cien piezas de 1982 a 2006

Publicado 05/10/2018 15:53:10 CET

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Chirivella Soriano de València exhibe desde este viernes la exposición 'Constructo geométrico', que recoge alrededor de un centenar de obras de Martín Noguerol. El proyecto del valenciano se basa en la introspección personal y en "la intuición como método de trabajo", algo que reflejan la multitud de figuras geométricas que conforma la exposición abierta hasta el 13 de enero.

Así lo ha indicado el propio artista en la presentación de la muestra, acompañado por el presidente de la fundación, Manuel Chirivella. También han participado el miembro de la entidad José Luis Giner y la artista seleccionada en la VII Convocatoria Sala d'arcs Charlotte Bracho.

Para Noguerol, es "fundamental" trabajar con series, ya que no concibe el arte como una obra única y canónica. "Lo concibo como una exploración, como una serie de acción, buscando todas las posibilidades", ha afirmado, para manifestar que el arte "al final, es elegir", razón por la que da "mucha importancia a la intuición como método de trabajo".

Bajo el mismo prisma, ha incidido en que su obra no tiene mensaje, puesto que no pretende "aleccionar a nadie ni transmitir un mensaje ideológico o social". "Casi es un proyecto personal, de introspección personal", ha ilustrado, y ha llamado a "acostumbrarnos a ver el arte sin evidencia".

Chirivella, por su parte, ha destacado la "máxima generosidad" del autor, ya que la mayor parte de las obras expuestas, fechadas desde 1982 a 2006, son una donación directa. Son cerca de 100 creaciones las que Noguerol ha cedido a la fundación, algunas ya expuestas en colecciones anteriores.

El titular de la Chirivella, que considera a Noguerol como "un gran amigo", ha intentado desglosar la vida y la obra del artista: "El arte como forma de pensar, como forma de sentir, el arte como un lenguaje más que nos permite dialogar con la realidad en un intento, quizá vano, de desvelar el misterio del mundo".

Ha calificado así el trabajo del valenciano como una obra que "parte de una dimensión introspectiva, donde se producen automatismos propios del subconsciente que afloran después en un estado crepuscular de conciencia por medio de ritmos y estructuras aprendidas".

"EL ARTE NO ES SOLO LO QUE VEMOS"

Noguerol, que ha ensalzado la labor de la fundación --"casi no está valorada pero se va a afianzar con el tiempo", ha aseverado--, ha explicado que el arte "no es solamente una cuestión visual", sino que hay otros componentes "que también son importantes". Por tanto, "debemos acostumbrarnos a que el arte no es solo lo que vemos".

Sobre la calificación de "artista excéntrico" que ha realizado la conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante Rosa Castell, lo ha relacionado con su personalidad tímida, que le hace "huir un poco del público". Ha reconocido que se siente atraído por los "poetas malditos", por "la literatura que refleja este mundo decadente, soportar el mundo a través del alcohol".

En la presentación también ha estado la ganadora de la séptima convocatoria de 'Sala d'arcs', destinado a mostrar jóvenes artistas en València. Su proyecto es "una unidad construida a través de multiplicidad de pliegues", ha expresado la propia Brancho, mediante la acumulación de capas fotográficas o capas de tela para crear ilusiones".

"Esas capas fibrosas de la tela son como un espejo de la sedimentación geológica, formando unos paisajes de ilusión y un paisaje circular donde se investiga también la idea de profundidad", ha ilustrado la creadora.