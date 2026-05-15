Investigado un conductor por causar un accidente al ir en sentido contrario por la A-7 en Tibi (Alicante)

Imagen del siniestro ocurrido en la autovía A-7 a su paso por Tibi (Alicante) el pasado 3 de mayo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de conducción temeraria y otros tres de lesiones por imprudencia grave tras presuntamente haber provocado un accidente de tráfico el pasado 3 de mayo cuando circulaba en sentido contrario por la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Tibi (Alicante). Este varón, conductor del vehículo supuestamente causante de los hechos, dio positivo en la prueba de alcohol.

El siniestro ocurrió sobre las 16.30 horas de esa jornada y la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió un aviso de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 480,8 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazó el Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de Alicante (EIS) para esclarecer lo sucedido, detalla el instituto armado en un comunicado.

La investigación determinó que el accidente se produjo "como consecuencia de la circulación en sentido contrario de uno de los vehículos, que irrumpió en la autovía en dirección contraria, colisionando frontalmente con otro turismo que circulaba correctamente".

En el coche que circulaba correctamente viajaban una mujer de 69 años y un varón de 79, mientras que en el vehículo que invadió el carril contrario lo hacían un hombre de 65 y su acompañante, una mujer de 47.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de ambos vehículos quedaron atrapados y los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante acudieron para excarcelarlos. Los servicios sanitarios atendieron a los heridos y el varón de 79 años fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Alicante por la gravedad de sus lesiones.

Al conductor del vehículo presuntamente causante del siniestro se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas, que arrojaron un resultado positivo en alcohol y negativo en sustancias estupefacientes, precisan desde la Guardia Civil.

Las diligencias se han remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi y se ha solicitado la retirada cautelar del permiso de conducción del investigado, que será oído en declaración cuando su estado de salud lo permita, ya que se encuentra hospitalizado.

OTRO SINIESTRO SIMILAR DÍAS DESPUÉS

Según la Guardia Civil, otro siniestro vial similar ocurrió cuatro días después. Concretamente, el 7 de mayo a las 02.06 horas en la A-7, en el kilómetro 529, perteneciente al término municipal de Crevillent, cuando un varón de 60 años se incorporó a la autovía en sentido contrario y llegó a recorrer 2,5 kilómetros.

En ese tramo, colisionó lateralmente con otro turismo en el que viajaba un hombre de 56 años y ambos resultaron ilesos. La prueba de alcoholemia que se realizó al conductor al parecer causante del siniestro dio positivo.