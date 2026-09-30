Investigado un hombre por homicidio y lesiones en el accidente de parasailing de Benidorm

Archivo - Una playa de Benidorm - HOSBEC - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha concluido la investigación sobre el accidente de parasailing ocurrido el pasado 10 de agosto frente al litoral de Benidorm (Alicante), en el que falleció una mujer de 66 años y resultó herido de gravedad un hombre de 47, con la atribución de un homicidio por imprudencia y lesiones al hombre que manejaba la embarcación, y que no pertenecía a la empresa, y un delito de encubrimiento a un segundo que inicialmente se identificó como el patrón.

El accidente se produjo mientras ambas víctimas participaban en tándem en esta actividad remolcadas por una embarcación. En un momento determinado, el cable que unía el paracaídas con el barco se rompió, lo que provocó que ambos fueran arrastrados por el viento hasta caer al mar, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La mujer falleció en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que el hombre fue trasladado a un centro hospitalario con diversas lesiones, aunque su vida no llegó a estar en peligro.

Durante la investigación, llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Altea, los agentes analizaron las circunstancias que rodearon el accidente, entre ellas, las condiciones meteorológicas existentes en ese momento, ya que se estaba produciendo un empeoramiento del tiempo, con tormenta y fuertes rachas de viento.

Otro de los aspectos esclarecidos durante la investigación ha sido quién se encontraba realmente al mando de la embarcación en el momento del accidente. Inicialmente, una persona vinculada a la empresa responsable de la actividad se identificó ante los agentes como patrón de la embarcación. Sin embargo, posteriormente reconoció que no era quien se encontraba al mando en ese momento y señaló a otro trabajador como responsable.

Los agentes pudieron determinar durante la investigación que era este último quien manejaba la embarcación, constatando que tenía la titulación necesaria para ejercer como patrón y la formación correspondiente, aunque no figuraba como enrolado en la empresa en el momento del accidente.

Como resultado de las diligencias practicadas, dos personas han sido investigadas: una por homicidio imprudente y lesiones, en relación con las circunstancias que pudieron contribuir al accidente, y la segunda por un presunto delito de encubrimiento, relacionado con la identificación inicial de la persona que se encontraba al mando de la embarcación. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm.