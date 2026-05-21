Investigado un hombre por presuntamente provocar 24 incendios forestales en la Serra Grossa de Alicante

1089072.1.260.149.20260521104157 Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, en el marco de la operación Juramento y con la colaboración de agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, ha investigado a un hombre de 41 años como presunto autor de 24 delitos contra la seguridad colectiva por incendio forestal, supuestamente cometidos en la zona de Serra Grossa-San Julián.

Las diligencias se han remitido a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y el varón investigado estaba detenido por otros hechos distintos en dependencias de la Policía Nacional, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició a comienzos de mayo de 2025, cuando se detectaron varios fuegos en la ladera noreste de este paraje, próximo a zonas habitadas y su cercanía a las viviendas generó alarma entre los vecinos.

Las primeras pesquisas apuntaron a que los incendios al parecer habían sido provocados de forma intencionada mediante aplicación directa de llama y el uso de material acelerante, lo que incrementaba el riesgo de propagación.

Ante la reiteración de los hechos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona y realizaron diversas gestiones de investigación en colaboración con los agentes medioambientales. Dichas actuaciones permitieron detectar patrones comunes.

Entre mayo y agosto de 2025 se detectaron 13 incendios. Tras un periodo de inactividad, a comienzos de 2026, se volvieron a identificar nuevos focos con mismas características. Finalmente, el análisis de toda la información recabada en la investigación permitió identificar al supuesto autor de estos hechos.

Desde el instituto armado han resaltado la comunicación y colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante, ya que los responsables de estas pesquisas fueron avisados de que el hombre investigado estaba detenido por otras causas distintas en dependencias policiales.