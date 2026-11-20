Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 20 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha investigado a dos varones, de 20 y 22 años, como presuntos autores de un delito de maltrato animal, tras localizar 28 gallos de la raza combatiente español en una instalación que presentaba deficiencias higiénico-sanitarias y en la que varios ejemplares presentaban lesiones y mutilaciones, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un posible caso de maltrato animal en Almassora (Castellón), gracias a la colaboración de la Policía Local. A partir de ese momento efectivos del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de Castellón iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

En el marco de las actuaciones, el pasado 29 de octubre, agentes del EPRONA, acompañados por personal veterinario oficial de la Generalitat Valenciana, realizaron una inspección en la azotea de un inmueble de la localidad, donde localizaron diversas jaulas distribuidas en siete habitáculos que albergaban un total de 28 gallos, 14 machos y 14 hembras.

Durante la inspección se constató que la instalación carecía de inscripción en el correspondiente Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y presentaba deficientes condiciones higiénico-sanitarias. Asimismo, 13 de los ejemplares machos presentaban mutilaciones en la cresta y la barbilla, así como los espolones manipulados

En el lugar también se intervinieron dos botes de un medicamento veterinario, presuntamente destinado a su administración a los animales, así como diverso material relacionado con su mantenimiento.

Las pesquisas posteriores permitieron identificar y localizar a dos varones, de 20 y 22 años, que han sido investigados como presuntos responsables de un delito de maltrato animal. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.