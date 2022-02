Investigan una agresión lgtbfóbica a un profesor por parte de un grupo de alumnos en un instituto de Bétera (Valencia)

Educación activa el Plan Previ contra la violencia escolar y sindicatos docentes piden "no bajar la guardia" ante estas agresiones

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Un instituto de Educación Secundaria de Bétera (Valencia) investiga la supuesta agresión lgtfóbica sufrida por un profesor del centro por parte de un grupo de alumnos. Al menos una decena de estudiantes han sido expulsados por estos hechos y se mantienen abiertas pesquisas para el total esclarecimiento, según ha avanzado À Punt.

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, después de que el miércoles dos alumnas del IES Les Alfàbegues salieran al patio con una bandera LGTBI. La iniciativa provocó que más estudiantes se unieran hasta que el centro pidió que se pusiera fin a esta movilización que alteraba la normalidad en el patio.

Al día siguiente, otros alumnos acudieron al centro con banderas de España, que también exhibieron en el patio. Ante la tensión creciente, un docente pidió a los jóvenes que se dispersaran lo que causó, según la radiotelevisión pública valenciana, que un significativo grupo de alumnos --alrededor de 150, cifran-- increparan al profesor con gritos despectivos sobre su condición sexual y llegaran a lanzarle bocadillos y estirarle del pelo.

Desde la Conselleria de Educación, que recuerda el deber de la protección de datos al tratarse de menores, han confirmado a Europa Press que se ha activado el Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (PREVI) por los incidentes comunicados.

En concreto, los especialistas del plan han activado el protocolo de denuncia y acompañamiento al profesorado y personal no docente, que incluye asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en el profesorado y personal no docente víctima de ataques (amenazas, insultos, agresiones) en el ejercicio de su función.

Asimismo, se ha activado a la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Valencia, que es la de referencia en el ámbito de igualdad y la diversidad. El personal especializado ya está trabajando con la persona coordinadora de Igualdad y Convivencia del centro para implantar las acciones de sensibilización adecuadas a nivel de centro. Además, la Inspección educativa ha asesorado al equipo directivo.

Por su parte, sindicatos del sector docente han mostrado su indignación ante la noticia y su solidaridad con el profesional afectado.

Así, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha manifestado su "más rotundo rechazo a la grave agresión lgtbifóbica a un docente por parte de un numeroso grupo de alumnado".

La entidad ha trasladado al centro su apoyo y ha puesto a disposición de la víctima sus servicios jurídicos, "así como cualquier tipo de ayuda al equipo directivo y a toda la comunidad escolar en general para luchar contra las agresiones en los centros".

"Por suerte, --incide STEPV-- hechos como estos no son habituales en los centros educativos, pero, desgraciadamente, no es casualidad que una agresión tan grave como esta se haya producido en un contexto político como el actual, con el auge de determinada ideología que fomenta estos comportamientos y no respeta ningún hecho diferencial".

El sindicato se reafirma en "la necesaria lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de género, lengua, origen, religión, sexo o edad, discapacidad, orientación sexual u otros similares". "No se puede bajar la guardia y hay que mantener y, si se tercia intensificar, el magnífico trabajo que están realizando los centros educativos verso el respeto hacia la diversidad sexual y hacia cualquier otro tipo de diversidad", recalca STEPV en un comunicado.

Desde esta organización ponen en valor de nuevo la tarea docente y reclaman a la administración educativa "la revisión, fortalecimiento y agilización de los protocolos ante las agresiones a las personas docentes".

También la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOOPV) ha condenado "enérgicamente la agresión homófoba" e informa de que se va a trasladar al centro para ponerse a disposición de su comunidad educativa y la administración con el objetivo de "trabajar acciones concretas dirigidas a erradicar estos lamentables hechos y profundizar en la concienciación y respecto de todas las personas sin discriminación por su condición sexual".

"Nuestro compromiso de trabajo por la libertad sexual, el respecto a la diversidad en su sentido más amplio y la educación en democracia es una constante de nuestra acción sindical. Lamentablemente, hechos como este constatan la necesidad de continuar haciendo esfuerzos, poner todos los recursos necesarios e implicar a toda la sociedad para avanzar hacia la convivencia", aseveran.

"DISCURSO DE LA EXTREMA DERECHA"

Para CCOO, "el discurso LGTBIfóbico de la ultraderecha pasa factura introduciendo crispación y polarización en todos los entornos de la sociedad y todas las edades". Por último, trasladan todo su apoyo al profesor agredido, alumnado y resto de profesorado "que sufre estas amenazas y agresiones".

Igualmente, ANPE ha mostrado a Europa Press su disposición a proporcionar toda la ayuda y ha recordado la existencia del Defensor del Profesor, un servicio gratuito dedicado a dar soporte a los docentes en relación a los problemas de convivencia escolar.

La existencia del servicio, que ofrece apoyo psicológico y juridico a las víctimas, pone de relieve que "el acoso al profesor no es un fenómeno nuevo en los centros, pero en estos momentos alcanza niveles muy preocupantes", afirma ANPE CV, que insta a "no bajar la guardia" y trabajar con las instituciones para "atajar este y otros problemas de convivencia en escuelas e institutos".