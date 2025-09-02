Investigan una denuncia a dos policías locales de Benejúzar (Alicante) por la muerte de un hombre

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la denuncia de un joven de 17 años a dos policías locales de Benejúzar (Alicante) por la muerte de su padre, de 47, al que presuntamente causaron lesiones durante un forcejeo para detenerlo y que falleció tres días después, según ha avanzado 'El País'.

Por su parte, fuentes del instituto armado han confirmado a Europa Press la existencia de esa denuncia y la apertura de una investigación que ha asumido la Policía Judicial de Almoradí. Asimismo, han indicado que se ha dado cuenta del caso a la autoridad judicial competente.

De acuerdo con esta publicación, el hijo del varón declaró ante la Benemérita que su padre salió el 13 de julio de madrugada a la calle porque sufría una crisis de ansiedad. También recoge que el menor contó que pidieron ayuda a las agentes y que ellas se negaron por los antecedentes de consumo de drogas del hombre.

Añade que, cuando el fallecido salió a una carretera para tratar de llegar caminando a un hospital ubicado a tres kilómetros de distancia, las policías lo redujeron y una de las denunciadas le puso la rodilla en el cuello hasta cortarle la respiración.

"LO RESPONSABLE ES ESPERAR"

Por su parte, el alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el Ayuntamiento no ha adoptado medidas hacia las policías denunciadas, ya que "lo responsable es esperar" porque el caso "está bajo investigación".

El primer edil ha expresado el "profundo respeto" al fallecido, al tiempo que ha mostrado su respaldo a la familia del varón "en estos momentos difíciles" y ha dicho que están a su disposición para ayudar "dentro de lo posible".

Cases ha evitado entrar en valoraciones sobre estos hechos, ya que "se trata de un asunto que ha de esclarecer la autoridad judicial". "Confiamos plenamente en el trabajo de quienes investigan lo sucedido", ha apuntado.

Asimismo, el alcalde ha indicado que el consistorio cuenta "con una Policía Local que trabaja día a día por la seguridad de los vecinos y vecinas de Benejúzar y que merece también el mismo respeto institucional".

En este punto, ha reiterado la disposición del Ayuntamiento para colaborar con las autoridades competentes, "siempre con el profundo respeto a la familia" del fallecido y a los agentes del cuerpo policial municipal.