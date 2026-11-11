Investigan la muerte de una persona en Eslida (Castellón) cuyo presunto autor ha sido detenido

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 11 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de la muerte de otra en la localidad castellonense de Eslida, según han informado fuentes del instituto armado.

Según publica Radio Castellón Cadena Ser, la víctima es una mujer de unos 30 años, cuyo cadáver ha sido hallado en el interior de una vivienda, donde llevaría varios días.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de este presunto homicidio, aunque ha señalado que se descarta que se trate de un caso de violencia de género.