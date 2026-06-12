Investigan un posible intento de rapto de un menor en Artana (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

CASTELLÓ 12 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil está investigando un posible intento de rapto de un menor en el municipio castellonense de Artana, según ha adelantado Radio Castellón Cadena Ser y han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La investigación para esclarecer los hechos se ha abierto tras la denuncia de una mujer, en la que aseguraba que habían intentado raptar a su hijo menor.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a la madre del menor, según las mismas fuentes.