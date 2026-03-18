Investigan a un vecino de Burriana por varios incidentes que causaron sus perros - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Burriana como presunto responsable de varios delitos por la falta de control de sus perros, después de que protagonizaran distintos incidentes en parcelas próximas a la finca donde se encontraban, entre ellos ataques a otros animales y daños en materiales, según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Burriana, tras recibir diversas denuncias vecinales que alertaban de ataques a otros animales y daños en propiedades colindantes. Entre las consecuencias de estas fugas se registraron ataques a animales domésticos, entre ellos la muerte de varias gallinas, así como daños materiales en vallados y cerramientos de fincas cercanas.

El episodio más grave tuvo lugar durante el pasado mes de febrero, cuando los perros atacaron a otro can de pequeño tamaño. El animal sufrió lesiones de gran gravedad, entre ellas fracturas vertebrales y daños neurológicos compatibles con mordeduras. Debido a la gravedad de las heridas, el perro tuvo que ser hospitalizado y continúa recibiendo tratamiento veterinario especializado. Según los informes médicos incorporados a la investigación, el animal presenta importantes dificultades para caminar.

Durante la investigación, los agentes constataron que el propietario de los perros había sido advertido en varias ocasiones sobre la necesidad de adoptar medidas eficaces para evitar las fugas de los animales. Estas advertencias constaban en actas y denuncias tramitadas previamente por la Policía Local.

FALTA DE CONTROL

Pese a ello, según las diligencias policiales, el investigado no habría adoptado las medidas necesarias para garantizar el control de los perros, lo que "habría permitido que continuaran escapando y deambulando libremente por la zona, generando riesgos tanto para otros animales como para la seguridad de los propios perros".

Por estos hechos, el pasado 7 de marzo los agentes investigaron al propietario como presunto autor de un delito contra los animales -por maltrato derivado de la omisión de los deberes de custodia y control- y de un delito de daños.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la tenencia de animales conlleva una responsabilidad directa por parte de sus propietarios, quienes deben garantizar en todo momento su adecuada custodia y control para evitar que puedan causar daños a terceros o poner en riesgo su propia integridad.