Isabial destaca que las obras de su sede "avanzan a buen ritmo" y espera que acaben en 2027

Obras de la sede de Isabial en Alicante - ISABIAL

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del futuro edificio del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) "avanzan a buen ritmo" y se espera que acaben en 2027, según ha destacado la entidad, que depende de la Conselleria de Sanidad, en un comunicado.

El complejo permitirá destinar 6.141,91 metros cuadrados a la "investigación de vanguardia en la provincia", así como "reforzar la capacidad investigadora" de este organismo y "consolidar su papel como referente", de acuerdo con la administración autonómica.

Tras el inicio de las obras el 20 de marzo de 2025, y con la estructura del edificio ya acometida, los trabajos se centran actualmente en la ejecución de fachadas, bases de pavimentos e instalaciones de saneamiento y fontanería.

"Esta infraestructura supone un impulso al crecimiento de la actividad investigadora biomédica en la Comunitat Valenciana, con un impacto directo en la mejora de la atención sanitaria a la ciudadanía", ha añadido.

El nuevo edificio ha supuesto una inversión de más de 13,3 millones de euros y se ha concebido como "una infraestructura funcional, eficiente y adaptada a las necesidades de la investigación biomédica". Además, incorpora "un diseño humanizado que prioriza la accesibilidad universal, la iluminación natural y la conexión visual con el exterior en todos sus espacios".

"AVANCE DECISIVO"

La directora gerente de Isabial, Elena Bertomeu, ha señalado que "esta obra representa un avance decisivo para el instituto". "Nos permitirá disponer de un espacio propio, moderno y plenamente adaptado a las necesidades reales del personal investigador, favoreciendo además la colaboración entre equipos, la captación de talento y el desarrollo de proyectos de mayor impacto en la salud de la población", ha agregado.

El nuevo edificio de investigación, que sigue en construcción, se ubica en el complejo del Hospital General Universitario Doctor Balmis y permitirá ampliar la capacidad del centro de investigación sanitaria para reagrupar a los más de 150 personas de gestión que dan soporte a los más de 600 investigadores e investigadoras de Isabia.

Por su parte, el director gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Centro, Francisco Soriano, ha destacado que "este proyecto refuerza la integración entre la actividad asistencial y la investigadora en el mismo recinto, generando sinergias que repercutirán directamente en una mejor atención a los pacientes".

"La cercanía física entre profesionales sanitarios y personal investigador facilitará la transferencia de conocimiento y la aplicación de los avances científicos a la práctica clínica del Departamento de Salud", ha añadido Soriano.

En la actualidad, el personal investigador de Isabial está distribuido en varias zonas asistenciales del centro hospitalario y la puesta en marcha de este inmueble permitirá "reagrupar a los 47 grupos de investigación" y "ampliar la superficie dedicada a labores científicas", según la entidad.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

En los próximos meses, los trabajos se centrarán en la ejecución de la fachada exterior, que combinará sistemas de composite de aluminio y aislamiento térmico exterior (SATE), así como en la instalación de una singular piel pixelada que caracterizará la imagen del edificio, especialmente en su fachada situada en la avenida Pintor Baeza, para dotar al edificio de una apariencia exterior "moderna y de vanguardia".

Entre sus elementos arquitectónicos más destacados, se encuentran un acceso principal articulado a través de un patio central semicubierto, integrado con zonas ajardinadas, así como una envolvente exterior "moderna" que aportará "identidad al conjunto".

La distribución del interior del inmueble ha sido diseñada en coordinación con los equipos técnicos de Isabial para "favorecer la colaboración multidisciplinar", ha destacado el organismo investigador.

Según Isabial, el futuro edificio "será una infraestructura de altas prestaciones, tanto en materiales como en eficiencia energética". "El diseño incorpora soluciones orientadas a minimizar el consumo energético, como una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de aislamiento exterior, carpinterías de altas prestaciones y protección solar mediante la piel exterior", ha apostillado.

Asimismo, ha continuado, "el inmueble incorporará sistemas de climatización de alta eficiencia, junto con una planta fotovoltaica en cubierta destinada a la generación de energía eléctrica". "Todo ello permitirá alcanzar una calificación energética A, reflejo de su elevado nivel de eficiencia energética y sostenibilidad", ha concluido.