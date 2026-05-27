Ismael 'El bola' aúna tradición y aires renovados en el último concierto de 'Les Arts és flamenco'

Ismael ‘El Bola’ - GVA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts Reina Sofía clausura su ciclo dedicado al Flamenco con la visita de uno de los nuevos valores del cante, Ismael de la Rosa, 'El Bola', que actuará este viernes, 29 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatre Martín i Soler del auditorio valenciano.

'El Bola' desciende de una estirpe gitana profundamente ligada al cante jondo. Su tío abuelo es Curro Fernández, de quien beben todos sus descendientes: Esperanza, Paco e Ismael Fernández, este último progenitor del joven trianero. La saga continúa con Ismael de la Rosa, que irrumpe con "nuevos aires" en la escena flamenca, "como defensor de las esencias del arte más puro, al que insufla frescura y sensibilidad contemporánea", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Su madurez artística contrasta con su juventud, ya que el prometedor cantautor debutó profesionalmente con tan solo siete años en el Festival de Biarritz, escenario que sería el punto de partida de una carrera internacional, con actuaciones en Estados Unidos, Japón, Francia o Suiza y trabajos con grandes figuras del género, como La Chana, Güito, Farruquito, Antonio Canales, Esperanza Fernández, Alfonso Losa, Lola Greco, Rocío Molina, Manuel Liñán y Juana Amaya, entre otros.

Acompañado por 'El Peli' a la guitarra, Paco Vega en la percusión, Juan Roca a la flauta y la armónica y con Farruquito como artista invitado, Ismael de la Rosa propone para su primera actuación en el teatro valenciano un diálogo musical "lleno de duende, en el que los palos se visten de la modernidad de los nuevos talentos, pero siempre desde el respeto a la tradición y al legado flamenco".

Las entradas para la última sesión de 'Les Arts és Flamenco' pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y su página web.