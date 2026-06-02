Itene crea ingredientes innovadores para cosmética y detergencia a partir de residuos de aguacate, tomate o uva

Investigación de ITENE - ITENE

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Itene ha finalizado el proyecto Impulso, una iniciativa centrada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la obtención, estabilización y formulación de compuestos bioactivos a partir de subproductos agroalimentarios, como restos de aguacate, tomate o uva.

El proyecto, que se ejecutó desde marzo 2025 hasta junio de 2026, ha sido financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) de la Generalitat Valenciana y por la Unión Europea a través de fondos Feder y se enmarca en la apuesta del centro tecnológico por la economía circular y el desarrollo de ingredientes sostenibles para sectores industriales de alto valor añadido, según ha informado el instituto en un comunicado.

Durante el proyecto, Itene ha logrado "avances significativos" en la valorización de subproductos agroalimentarios mediante el desarrollo y optimización de tecnologías de extracción sostenibles capaces de recuperar ingredientes bioactivos preservando sus propiedades funcionales.

Estos desarrollos permiten obtener ingredientes naturales con potencial aplicación en sectores como la cosmética y la detergencia, al tiempo que favorece un uso más eficiente de los recursos y una reducción del desperdicio alimentario.

"Uno de los principales logros de Impulso ha sido demostrar que los subproductos agroalimentarios pueden convertirse en ingredientes sostenibles y de alto valor para sectores como la cosmética y la detergencia. Muchas iniciativas se quedan únicamente en la extracción de compuestos, pero en este proyecto hemos trabajado para ir más allá y asegurar que estos ingredientes puedan utilizarse realmente en aplicaciones industriales, garantizando su estabilidad, funcionalidad y adaptación a los requisitos del mercado", ha explicado Annabel Serpico, responsable del proyecto en Itene.

En este contexto, Itene ha trabajado en la optimización de estrategias de estabilización y encapsulación, mediante tecnologías como secado y gelificación, con el objetivo de mejorar la estabilidad de los ingredientes desarrollados y facilitar su incorporación en formulaciones industriales para escalar de forma sencilla al mercado.

Por otro lado, el proyecto ha permitido avanzar en la obtención de extractos antimicrobianos con actividad frente a microorganismos diana, como S. aureus, orientados a su aplicación en productos de detergencia. Asimismo, se han desarrollado extractos con potencial uso como repelentes de insectos para este mismo sector.

PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS

Además, Impulso ha impulsado la producción de probióticos y postbióticos a partir de hidrolizados obtenidos de estos subproductos, generando composiciones innovadoras con potencial aplicación en productos destinados al cuidado y equilibrio del microbioma cutáneo. Estas formulaciones han mostrado propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y de refuerzo de la función barrera de la piel, demostradas mediante ensayos in vitro.

Según Itene, los resultados obtenidos refuerzan el potencial de aplicación industrial de los ingredientes desarrollados y consolidan el papel de la biotecnología como "herramienta clave" para impulsar modelos de producción más circulares, sostenibles y alineados con las exigencias regulatorias europeas.