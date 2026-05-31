Ivace+i Innovación gestiona 2.300 solicitudes de proyectos de I+D+i y digitalización con un presupuesto de 85 millones - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Innovación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) gestionará un total de 2.304 solicitudes de proyectos de I+D+i y digitalización con un presupuesto global de 85 millones de euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La administración autonómica ha indicado que el balance provisional de estas ayudas, orientadas a impulsar la innovación y fortalecer la competitividad del ecosistema empresarial y de conocimiento de la Comunitat Valenciana, "confirma el peso de las pymes en el total de iniciativas presentadas".

Así, ha expuesto que las pequeñas y medianas empresas acaparan más del 80 por ciento de los expedientes registrados, seguidas por las universidades, las entidades sin ánimo de lucro y los centros de investigación.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha remarcado que "estas cifras confirman que estamos logrando una transferencia real del laboratorio al mercado, uniendo conocimiento y empresa para que el talento se quede aquí y genere riqueza en la Comunitat".

En la misma línea, Cano ha valorado el alto nivel de participación empresarial y el impacto territorial de los 414 millones de euros previstos de inversión.

"Detrás de cada uno de estos proyectos hay empresas que innovan, generan empleo y ganan capacidad competitiva. La movilización de más de 414 millones de euros en inversión asociada a estas ayudas evidencia el dinamismo del ecosistema innovador valenciano y el papel estratégico de las pymes en la transformación económica de la Comunitat Valenciana", ha señalado la consellera.

Del total de programas ofertados por Ivace+i Innovación, los que mayor interés han despertado han sido los de I+D, con 1.198 proyectos presentados, el 52 por ciento del total, ha detallado la Generalitat, que ha expuesto que en este ámbito destaca "la fuerte apuesta del tejido industrial por la investigación en tecnologías digitales avanzadas, la inteligencia artificial y la biotecnología".

Otra de las líneas más demandadas ha sido la de apoyo a la innovación, con cerca de 400 solicitudes orientadas a fortalecer y transformar la innovación de productos, procesos y la propia organización interna de las empresas.

La demanda de ayudas por parte de universidades, centros tecnológicos y de investigación ha aumentado en más de un 20 por ciento, con el objetivo de financiar el desarrollo de 117 prototipos y demostradores que acerquen al mercado los resultados de sus investigaciones, ha agregado la administración valenciana.

Igualmente, se ha solicitado apoyo económico para el funcionamiento de 14 unidades especializadas, que impulsan la investigación aplicada y orientada hacia las empresas en centros de excelencia investigadora.

El programa de promoción del talento se sitúa también entre los que han suscitado un mayor interés. Con un total de 117 expedientes recibidos, el 41 por ciento se corresponde con ayudas a agentes de innovación y de proximidad en asociaciones empresariales y grupos de investigación y la cuarta parte se dirige a la contratación de personal graduado y técnico en empresas.

El resto de los proyectos plantea la financiación de doctorandos en empresas, una línea que ha crecido alrededor de un 17 por ciento respecto a 2025.

Paralelamente, Ivace+i Innovación "mantiene su compromiso con la mejora de los servicios públicos mediante procedimientos de Compra Pública de Innovación (CPI), destinados a encontrar y desarrollar soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades tecnológicas de la administración", ha señalado la Generalitat.

INVESTIGACIÓN SANITARIA

Este programa, ha apuntado, refleja un incremento de la participación de los centros de investigación sanitaria de la Comunitat Valenciana, que reúnen más de una cuarta parte de todas las solicitudes recibidas.

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) han registrado iniciativas para impulsar de soluciones tecnológicas que optimicen la práctica clínica y asistencial.

Por último, se han presentado 17 propuestas de actuación para potenciar el fortalecimiento y la interconexión de los agentes que conforman el ecosistema de innovación de la Comunitat Valenciana.

Las ayudas están financiadas por la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2021-2027.