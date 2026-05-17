El IVAM celebra el Día Internacional de los Museos con entrada gratis y recorridos por exposiciones

Archivo - Encuentro íntimo entre el público y algunas de las artistas presentes en la muestra: Pilar Albarracín, Marta Font, Lara Ordóñez, Sonia Navarro, Laura Segura, Mónica Jover, Susana Cámara Leret e Isabel Servera. - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) abre sus puertas de forma excepcional y gratuita este lunes, 18 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos. Así, propone dos recorridos por las exposiciones centrados en la obra de mujeres artistas como Roberta González, Marisa Pinazo, Tania Candiani, Mar Guerrero, Anna Talens o en la nómina de artistas presentes en la colectiva 'A media lumbre'.

Las visitas, que comenzarán a partir de las 17.00 horas, correrán a cargo de la directora del IVAM, Blanca de la Torre, y de la directora adjunta, Kristine Guzmán, que ofrecerán una lectura transversal por las exposiciones temporales. De este modo se pondrá en valor la diversidad de discursos y lenguajes generados por creadoras contemporáneas y de vanguardia, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Las actividades con motivo del Día Internacional de los Museos continuarán el martes, 19 de mayo, a las 19.00 horas con la proyección de 'La mujer y el monstruo' (Jack Arnold, 1954). Este es un clásico del cine fantástico que ha inspirado a grandes directores como Guillermo del Toro, que decidió rendirle homenaje con una secuela, la oscarizada 'La Forma del Agua'.

Al finalizar la película, la escritora y guionista María Bastarós mantendrá una conversación con las comisarias del ciclo, Adriana Cabeza y Alexia Guillot ('Las Entendidas'), para explorar las intersecciones entre su universo literario y el cine fantástico y de terror. Al tomar como referencia su última novela 'Criaturita' (2025), se establecerá un diálogo directo con la emblemática cinta de Jack Arnold.

Licenciada en Historia del Arte y gestora cultural, María Bastarós ha compaginado la creación de 'Criaturita' --galardonada con el Premio a Mejor Novela de la Asociación de Críticos de Teruel-- con su labor como guionista en la serie 'Superestar' de Nacho Vigalondo. También ha publicado la novela 'Historia de España contada a las niñas' (2019), ganadora entre otros del Premio de Narrativa de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos.

La actividad forma parte del ciclo 'Sesión expandida', que propone conferencias o proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad de València y ofrece la posibilidad de participar en sesiones temáticas exclusivas, ha detallado la Generalitat. La asistencia a estas sesiones es gratuita hasta completar aforo.