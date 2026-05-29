El IVAM eleva su presupuesto un 7,1%, Les Arts un 2,3% y el Bellas Artes un 1%

Fachada IVAM - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026 recoge una subida anual del 7,12% en la consignación para el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), hasta un total de 12,92 millones de euros; del 2,36% para el Palau de les Arts, hasta 32,62 millones, y del 1,03% para el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) hasta 8,39 millones.

Así lo recoge el proyecto presupuestario en materia de cultura aprobado este viernes por el pleno del Consell. El IVAM es una institución dependiente de la Generalitat, al igual que la fundación de Les Arts, mientras el MuBAV es de titularidad estatal y gestión autonómica.

En concreto, las cuentas del IVAM se reparten entre 5,58 millones para compra de bienes y gastos de funcionamiento (+0,97%); 4,57 millones en gastos de personal (+17,36%); 2,46 millones en inversiones reales (+4,48%), y 200.000 euros en transferencias (+100%).

El presupuesto del MuBAV se distribuye entre 5,23 millones para compra de bienes y gastos de funcionamiento, misma cantidad que el pasado ejercicio; 1,89 millones en gastos de personal (+4,72%), y 1,26 millones en inversiones (misma cantidad).

En cuanto al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, donde se engloba la actividad del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), cuenta con un presupuesto de 6,65 millones, una bajada del 2,48% respecto al pasado ejercicio. Se reparte entre 5,43 millones para bienes y gastos de funcionamiento (-2,98%); 1,18 millones en personal (misma cantidad), y 420.000 euros en inversiones reales (-4,55%).

Por su parte, las cuentas de la Fundació Palau de les Arts se elevan a 32,6 millones, una subida del 2,36% en comparación a 2025. La mayoría, mas de 20 millones, va para personal, mientras 10,63 millones van para bienes y gastos de funcionamiento y 1,7 millones a inversiones.

LAS CUENTAS DEL IVC SUBEN UN 1,7%

Al margen de estos espacios, la consignación presupuestada para el Institut Valencià de Cultura (IVC) asciende a 48,04 millones, lo que supone un aumento del 1,76% en comparación a 2025. Las partidas más abultadas son las de transferencias (14,16 millones), personal (13,86 millones) y bienes y gastos de funcionamiento (11,81 millones).

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) cuenta con un presupuesto para 2026 de 5,88 millones, lo que representa un destacado incremento anual del 23,52%. Más de tres millones van para personal (+37,5%) y otros 2,2 millones para compra de bienes (+14,5%).

Por otro lado, el presupuesto del Consell Valencià de Cultura (CVC) se eleva a 1,55 millones y supone una subida del 2,86% respecto a 2025. Se reparte entre alrededor de 851.000 euros para bienes y funcionamiento, 656.000 euros para personal y 23.500 euros en inversiones.