El IVC agota las entradas para la actuación del guitarrista Tomatito Quintet en el Auditori de Castelló este sábado

Tomatito Quintet - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 16 Mar. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, concluye la primera parte del ciclo 'Flamenc a l'Auditori' con el concierto de Tomatito Quintet, este sábado en la sala de cámara M. Babiloni.

Tomatito, reconocido como uno de los guitarristas flamencos más influyentes, se presenta acompañado por un grupo de músicos seleccionados por su afinidad con el espíritu gitano. En su actuación, interpretará una serie de piezas flamencas como alegrías, bulerías y rumbas, destacando su sensibilidad única y su compromiso con la evolución del flamenco.

En esta ocasión, Tomatito, a la guitarra, se acompaña por José del Tomate, segunda guitarra; Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas, al cante; y Joni Cortés, a la percusión.

El ciclo 'Flamenc a l'Auditori' programa mensualmente una propuesta del género, que comenzó con Kiki Morente, seguido por María Terremoto y que concluye su primer trimestre con Tomatito Quintet, un concierto que agotó rápidamente las entradas disponibles.

Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en la taquilla online del IVC, además de las taquillas físicas.