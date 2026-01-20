El IVC y el Conservatorio Mestre Tàrrega de Castelllón impulsan el ciclo 'Diálogos entre música y arte'

Museo de Bellas Artes de Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 20 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Instituto Valenciano de Cultura (IVC) y el Conservatorio Profesional de Música Maestro Tárrega de Castellón de la Plana se unen para la organización del ciclo 'Diálogos entre música y arte' en el Museo de Bellas Artes de CastellóN, cuyo objetivo es ofrecer al alumnado la oportunidad de vivir una experiencia escénica real, tocando música en vivo.

La delegada territorial del Instituto Valenciano de Cultura en Castellón, Núria Felip, ha señalado que esta iniciativa "refuerza el compromiso del IVC con la formación musical y con el apoyo al talento joven", y ha añadido que 'Diálogos entre música y arte' es "un claro ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite generar proyectos culturales de calidad, abiertos a la ciudad".

Felip ha destacado también que no se trata de la única colaboración de estas características, ya que este año se sigue apostando por los conciertos de bienvenida que el alumnado del Conservatorio Superior de Castellón hace en el Auditorio de Castellón, "una iniciativa consolidada que contribuye a acercar a los estudiantes a los espectadores y a reforzar los vínculos entre las instituciones culturales y educadoras".

Por su parte, el director del Conservatorio Profesional de Música Maestro Tárrega, Antonio Rodríguez, ha señalado que el centro afronta actualmente "una limitación de espacios, debido a la creciente demanda de la sala de actos".

"En este contexto, la nueva colaboración con el Instituto Valenciano de Cultura garantiza al alumnado la disponibilidad de un nuevo sitio para la realización de audiciones y conciertos, ampliando así las oportunidades de mostrar su trabajo artístico ante el público", ha agregado.

Los conciertos del ciclo 'Diálogos entre música y arte' previstos para este trimestre tendrán lugar el jueves 22 de enero y el 19 de febrero, ambos a las 19.00 horas. El acceso es libre hasta completar el aforo.