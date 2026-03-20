El IVC pone a la venta los abonos del Principal y Auditori de Castelló con ocho obras de teatro y 10 conciertos

Archivo - El IVC pone a la venta los abonos de primavera del Teatre Principal y el Auditori de Castelló con ocho obras de teatro y diez conciertos - GVA - Archivo

CASTELLÓ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha puesto a la venta los abonos culturales de primavera para el Teatre Principal y el Auditori de Castelló. Los abonos del trimestre abril, mayo y junio de 2026 permiten ver ocho obras de teatro y diez conciertos con precios que oscilan entre los 30 y 115 euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El abono del Teatre Principal de Castelló reúne ocho propuestas que combinan textos clásicos, dramaturgia contemporánea y producciones de referencia en el panorama estatal.

La programación de abono arranca el 16 de abril con 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', una obra de misterio escrita por Ignacio García May y dirigida por Javier Sahuquillo. A continuación, el 25 de abril llega el clásico de Antón Chéjov 'Vània', en versión de Simon Stephens y dirigida por Nelson Valente, y protagonizada por Joel Joan.

El mes de mayo se inicia con el clásico 'La mujer rota', basada en la obra de Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso. La pieza teatral dirigida por Heidi Steinhardt explora la identidad y la intimidad femenina.

Posteriormente, el 9 de mayo, llega la nueva producción del Institut Valencià de Cultura 'El aguante' escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez. La obra es una propuesta coral que reflexiona sobre la resistencia emocional y social en tiempos convulsos.

Durante el mes de mayo llegará también 'Forever' de Kulunka Teatro, un espectáculo que combina el lenguaje gestual y la potencia visual. Cerrará el mes el suspense de 'La ratonera', de Agatha Christie, en versión y dirección de Ignasi Vidal.

La dramaturgia contemporánea de 'Fronteras' abrirá la programación del mes de junio. La obra de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, propone una intensa reflexión sobre los conflictos y los límites geográficos y humanos.

El trimestre lo cerrará otro clásico: 'Gigante', de Mark Rosenblatt, en traducción de Josep Maria Pou y dirección de Josep Maria Mestres. La producción cuenta con un destacado reparto encabezado por el propio Pou, acompañado por Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.

10 CONCIERTOS EN EL ABONO DE CLÁSICA

El Auditori de Castelló presenta un abono de conciertos de música clásica para primavera, entre abril y junio de 2026, formado por diez conciertos con grandes orquestas y reconocidos solistas.

El trimestre arrancará el 16 de abril con la actuación de la Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida por Pablo Marqués Mestre y con el pianista Leonel Morales, con un programa dedicado a Serguéi Rachmáninov. Un día después, el 17 de abril, será el turno del Cor de la Generalitat Valenciana y el Centre de Perfeccionament de Les Arts.

El 24 de abril llegará la pianista Marta Menezes, que ofrecerá un recital con obras de Beethoven. Cerrará el mes Spanish Brass, junto al compositor y pianista Albert Guinovart.

En mayo, el Auditori recibirá, el jueves 7, a la Prague Philharmonia con un programa compuesto por obras de Mozart, Beethoven y Strauss. Posteriormente, el sábado 9 de mayo, llegará el recital de la soprano Julia Lezhneva junto al archilaúdista Luca Pianca con obras del barroco italiano. También pasará por el Auditori la English Chamber Orchestra, bajo la dirección de Roberto Forés Veses.

Por su parte, la Orquestra de la Comunitat Valenciana se centrará en el repertorio beethoveniano con dos conciertos, los días 16 y 17 de mayo, dirigidos y al piano por Javier Perianes.

La temporada de abono se cerrará el 14 de junio con la actuación de ADDA·Simfònica Alacant, dirigida por Josep Vicent y con la pianista Anna Fedorova como solista, en un programa que incluye la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmáninov y la Sinfonía nº 1 'Titán' de Gustav Mahler.

La renovación de abonos tanto en el Teatre Principal como en el Auditori de Castelló se realizará del 24 al 26 de marzo, los cambios de butaca el 27 de marzo y las nuevas altas los días 31 de marzo y 1 de abril, mientras que las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 2 de abril.

El Teatre Principal de Castelló pone a disposición del público un abono reducido de cuatro obras, con un precio de 50 euros, y el general, que da acceso a todos los espectáculos, con precios que oscilan entre los 30 y los 100 euros.

El abono del Auditori tiene un precio de 115 euros, con tarifas reducidas para miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón y un abono joven para menores de 30 años por 30 euros en anfiteatro. Los abonos pueden adquirirse en taquilla o en la web del IVC.