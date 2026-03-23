El Jardí Botànic exhibe un viaje fotográfico por la capacidad de superación y convivencia de los seres vivos

Archivo - Fotografía de Joan de la Malla que integra la exposición 'Evolución' del Jardí Botànic de la UV - JOAN DE LA MALLA - Archivo

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València (UV) acoge hasta el próximo 3 de mayo en la sala Hort de Tramoieres la exposición fotográfica 'Evolución', en colaboración con la Sociedad Española de Biología Evolutiva (SESBE), que presenta un recorrido por la evolución y la adaptación de la vida en la Tierra, acompañada de textos que contextualizan las imágenes e invitan a la reflexión. Una forma gráfica de mostrar la capacidad de superación y convivencia de las especies.

En esta muestra se puede conocer desde cómo coevolucionaron los depredadores en el pasado hasta la selección sexual, con una mirada a la naturaleza como un espacio de disputa, pero también de cooperación. La serie de fotografías muestra técnicas de adaptación, como el camuflaje o, incluso, estrategias más complejas como los ornamentos sexuales o los combates ritualizados.

La exposición está articulada en espacios temáticos con el fin de abordar diferentes ámbitos de la evolución biológica: el "teatro ecológico" de la coevolución, las carreras armamentísticas y los duetos cooperativos entre especies, la complejidad de la comunicación animal y los conflictos reproductivos derivados de la selección sexual, detallan los organizadores.

El recorrido muestra también la importancia de la cooperación en la evolución de las especies; una parte fundamental para entender cómo se relacionan entre sí los miembros de una misma especie, ya sea formando parejas o familias o como animales más individuales.

Roberto García Roa, quien ha coordinado la muestra y se ha encargado de escribir los textos, ha planteado un punto de vista diferente para la actualidad: "Nuestra irrefrenable tendencia a crecer, consumir, transformar y, en definitiva, destruir nuestro entorno, supone un desafío para nuestra propia existencia. No para la vida.

"LA VIDA SE ABRIRÁ CAMINO"

"Impulsada por la fuerza inexorable de la evolución, la vida probablemente hará con nosotros lo que ha hecho siempre en respuesta a los embates que le ha ido lanzando el destino. Mientras este planeta seguirá girando según la ley fija de la gravedad, a partir de nuevos y diversos principios, evolucionarán una infinidad de formas de lo más bellas y maravillosas. La vida se abrirá camino".

El final del recorrido consiste en una reflexión sobre el antropoceno, una nueva era marcada por la pérdida y fragmentación de hábitats, el cambio climático y una acelerada extinción de especies a causa de la actividad humana que caracterizan la situación ambiental actual. A pesar de lo que pueda parecer, se plantea un punto de vista resiliente: la vida, que se encuentra en un estado constante de adaptación y evolución, siempre encontrará la manera de resistir y seguir adelante.

Forma parte del equipo de autores y fotógrafos de la muestra Roberto García Roa, doctor en Biología, investigador en la UV y miembro de la International League of Conservation Photographers. Su trabajo se centra en la conservación de la naturaleza, la historia natural y la divulgación científica. Colaborador habitual de la revista Mètode, ha publicado en National Geographic, Smithsonian Magazine o The Guardian.

Alejandra Rendón nació en Medellín y reside en Barcelona. Es fotógrafa de fauna, narradora de conservación y doctora en química computacional. Su trabajo se caracteriza por la combinación de ciencia y narración para explicar procesos ecológicos y naturales. Es coautora del libro 'Portfolio 1. Fotografías e historias de aves extraordinarias', editora fotográfica del Handbook of the Reptiles of the World y cofundadora de Warbler Tours.

Gerard Carbonell, biólogo y fotógrafo de conservación, es miembro de la International League of Conservation Photographers. Su obra actúa como mediadora para explicar al público el mundo natural y nuestra relación con él, visibilizando el trabajo de conservación y la importancia de la biodiversidad.

Jaime Culebras es biólogo y fotógrafo con más de 14 años de trabajo en la biodiversidad de Ecuador. Cofundador de Photo Wildlife Tours, trabaja como investigador en la Fundación Cóndor Andino Ecuador. Su trabajo ha sido publicado en libros y revistas como National Geographic y ha recibido más de 50 premios internacionales.

Joan de la Malla, miembro de la International League of Conservation Photographers, es biólogo y fotógrafo 'freelance' especializado en naturaleza, medio ambiente y comunidades locales. Documenta proyectos de conservación para entidades nacionales e internacionales.

Jon A. Juárez, biólogo de formación y narrador visual, trabaja en la intersección entre conservación, divulgación y educación ambiental. Es fotógrafo y cámara para el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research de Alemania y colabora con iniciativas como Rewilding Europe.

Merche Llobera es fotógrafa especializada en fauna salvaje y vida submarina. Su trabajo, que busca mostrar la belleza del mundo natural e inspirar su conservación, ha sido premiado a nivel internacional y publicado en diversos medios.

La muestra estará hasta el 3 de mayo en la sala Hort de Tramoieres, de lunes a domingo de 10 a 20 horas. La entrada es gratuita.