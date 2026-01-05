Jardí Electrònic arranca 2026 con Pau Pérez, Nomart e Ikako en el Parc Urbà de Malilla

Archivo - Imagen de archivo de Jardí Electrònic - JARDÍ ELECTRÒNIC - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El evento gratuito de música electrónica Jardí Electrònic arrancará el año con su primera cita de 2026 el próximo sábado 10 en el Parc Urbà de Malilla, en València recuperando el baile al aire libre tras semanas marcadas por la lluvia. Actuarán Pau Pérez, Nomart e Ikako.

Según avanzan los organizadores, todo apunta a que el sol volverá a asomarse para acompañar una nueva tarde de música electrónica en uno de los pulmones verdes más vivos de la ciudad.

El proyecto mantiene su esencia: activar los parques de València como espacios de encuentro cultural, social y musical. Jardí Electrònic propone una experiencia diurna y comunitaria, donde la electrónica convive con el entorno natural y el barrio.

Para esta primera fecha del año, el cartel reúne tres artistas con trayectorias y lenguajes sonoros bien definidos. Pau Pérez, dj y selector con una larga experiencia en la escena valenciana, cuyas sesiones transitan por el house y el techno más orgánico y elegante, con una lectura cuidada de la pista y una especial atención al groove y la progresión.

Nomart, productor y dj con una marcada identidad sonora, donde el techno, el electro y los ritmos rotos conviven con influencias más experimentales. Sus sets destacan por la tensión, la narrativa y una selección que huye de lo previsible.

E Ikako, dj y productora con un sonido que se mueve entre el house, el minimal y el techno más hipnótico. Vinculada a la escena underground local, construye sesiones envolventes, pensadas para el baile prolongado y la conexión con el público.

El proyecto Jardí Electrònic está impulsado por Agència Districte y Sena Productions, con el apoyo de Cerveza Turia.