Javier Mariscal protagoniza el Festival Internacional de Cine Cerámico de Manises

El certamen adquiere carácter competitivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Cerámico de Manises (CICEMA), el único festival de cine en Europa dedicado a la cerámica, contará con la presencia del artista y diseñador valenciano Javier Mariscal, que impartirá una conferencia sobre el papel de la cerámica en su obra creativa.

La muestra celebrará su segunda edición del 31 de mayo al 2 de junio y contará con 23 películas que competirán por el premio 'Ciutat de Manises'. El festival se celebra en el marco de la XVI Bienal Internacional de Cerámica de Manises y es una propuesta que busca revalorizar el universo plástico de la cerámica, según ha informado el consistorio valenciano en un comunicado.

El concejal de Cultura y Promoción de la Cerámica, Xavier Morant, ha asegurado que este año será la "primera vez" que el Festival Internacional de Cine Cerámico de Manises se hará de "manera competitiva, convirtiéndose así en un certamen con unas características únicas en Europa, porque une el audiovisual con la cerámica".

"Este hito es importante para nosotros, puesto que, como Ciudad Creativa de la Unesco que somos, tenemos el objetivo de ir uniendo elementos de creatividad diferentes, como en este caso, la disciplina cinematográfica y el arte cerámico, tan típico en Manises", ha asegurado.

Dentro de la programación del festival, el artista y diseñador valenciano Javier Mariscal impartirá una conferencia el sábado 1 de junio sobre el papel de la cerámica en su obra creativa.

"La cerámica tiene una cosa muy potente y que es, por encima de todo, su utilidad. Luego, los seres humanos le hemos buscado esa cosa que tiene que ver con lo bello", ha defendido el codirector, junto a Fernando Trueba, de la película 'Chico y Rita'.

PROGRAMACIÓN

La programación del CICEMA incluye varios tipos de documental, pero también películas experimentales con un carácter más poético, cercanas a la 'performance', a la animación o a la ficción. En total, la segunda edición de este festival contará con 23 películas nacionales e internacionales.

Todas ellas competirán por el premio 'Ciutat de Manises' a la mejor cinta cinematográfica, así como piezas de ficción, documentales, vídeos experimentales y de animación procedentes de España, Italia, Serbia, Reino Unido, Polonia, México, Estados Unidos, Irán y China.

Además, el galardón al mejor filme en la 'sección de estudiantes' reconocerá el talento de las cinco producciones audiovisuales seleccionadas y realizadas por alumnos de enseñanzas oficiales de Educación Secundaria, ciclos formativos, escuelas superiores y universidades.

Del mismo modo, se concederá un premio del público, decidido por los espectadores del festival. Paralelamente y fuera de competición, se proyectarán tres películas y se realizarán otras actividades relacionadas con la temática.

El viernes 31 de mayo tendrá lugar la gala de inauguración del CICEMA en el Auditorio Germanías, que incluirá la actuación artística de la compañía Animal Religion y la proyección de 'Between Possible and Impossible', del cineasta chino Tan Hangyu, con el que se inicia la sección oficial del festival.

Por otro lado, el sábado 1 de junio se celebrarán las sesiones de proyección de la sección oficial y también se llevará a cabo la conferencia titulada 'La cerámica en la obra de Javier Mariscal', impartida por el artista y diseñador valenciano.

La última jornada, el domingo 2 de de junio, se proyectarán las últimas piezas de la sección oficial y también será el turno de la proyección de películas de la sección de estudiantes y ,fuera de concurso, el documental histórico 'Remembering Hamada Soji', del cineasta canadiense Marty Gross.

A partir de las 18.00 horas, arrancará la celebración de la gala de palmarés, en la que se entregarán los premios de su sección oficial y sección de estudiantes. Tras el acto, habrá una actuación musical de Nora Paster Quartet para clausurar la segunda edición del CICEMA.