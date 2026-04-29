Jesús Arrúe pintará a Bowie en directo en el homenaje '10 años sin Bowie" del Roig Arena

Archivo - El grafiti indultado de Bowie cierra su "largo viaje" en el Museo Valenciano de Etnología - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista valenciano Jesús Arrúe participará este jueves 30 en el concierto 'Homenaje a David Bowie: 10 años sin Bowie' en el auditorio Roig Arena de València.

Arrúe, conocido como "el pintor de las miradas" y autor del célebre mural 'Bowie', considerado el primer grafiti indultado en España, realizará una pintura en directo en la que plasmará el rostro del icónico artista británico.

"Bowie representa libertad, identidad y transformación. Pintarlo en directo en Valencia, en un homenaje como este, es una forma de devolver su mirada a la ciudad", expresa el creador en un comunicado.

La intervención aportará una dimensión visual y contemporánea a un concierto que reunirá a destacados músicos valencianos vinculados a la historia del pop y el rock nacional. Entre ellos figuran nombres como Salva Ortiz, Adolfo Barberá, Pepe Mallent, Honorio Barranco, Peter Sebastian, Jorge Moreno, Vicente Montesinos, José Luis Macías y Juan Luis Giménez.

Bowie es mucho más que un referente musical para Jesús Arrúe, ya que su mirada, su capacidad de transformación y su libertad creativa han marcado parte de su obra.

En 2019, el artista pintó en la calle Beneficencia de València un mural dedicado a Bowie que, tras verse amenazado por la demolición del muro, fue rescatado y trasladado. La obra forma hoy parte de la exposición permanente de L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, dentro de la muestra 'No es fácil ser valenciano/valenciana'.

El concierto tendrá lugar este jueves, a las 22 horas, en el Roig Arena. Las últimas entradas están disponibles a través de la web del recinto multiusos y de Notikumi.