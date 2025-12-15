Joaquín Reyes encabeza el reparto de la "aclamada" comedia 'La 'La verdad' en La Rambleta de València

Joaquín Reyes encabeza el reparto de la "aclamada" comedia 'La 'La verdad' en La Rambleta de València
Joaquín Reyes encabeza el reparto de la "aclamada" comedia 'La 'La verdad' en La Rambleta de València - MARCOSGPUNTO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 11:15
Seguir en

    VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

    La Rambleta de València acogerá del 26 al 28 de diciembre 'La verdad', la "aclamada" comedia del dramaturgo francés Florian Zeller, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y con un elenco encabezado por Joaquín Reyes, acompañado por Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

   Este espectáculo propone un "intrigante juego de mentiras, donde cuatro personajes manipulan, engañan y retuercen la verdad a su conveniencia", explica el espacio cultural en un comunicado.

   'La verdad' es una comedia sobre la infidelidad, las mentiras y la complejidad de las relaciones de pareja. Zeller, considerado uno de los autores más brillantes del teatro contemporáneo europeo, nos invita a reírnos -y a reconocernos- en las pequeñas falsedades cotidianas que sostienen nuestras vidas.

   La historia gira en torno a Miguel, un mentiroso compulsivo que vive rodeado de engaños. Su esposa Laura sospecha que le es infiel, y a partir de ahí las mentiras se multiplican hasta convertirse en su forma de supervivencia. Tras numerosos intentos por ocultar la verdad, Miguel convence a su amante de que la mentira es la única manera de mantener las relaciones y que sin ella, el amor, el matrimonio, la felicidad y la convivencia serían imposibles. Pero, ¿realmente conoce Miguel la "verdad" en la que vive, o está atrapado en su propia red de mentiras?

   "Dirigir 'La verdad' representa para mí un desafío irresistible y una oportunidad fascinante de explorar las complejidades de las relaciones humanas a través de la mirada afilada y sofisticada de Florian Zeller", explica Juan Carlos Fisher.

   "Su habilidad para diseccionar las dinámicas de pareja, las zonas grises de la moral y el impacto de las mentiras, todo con humor refinado, lo convierte en uno de los dramaturgos más interesantes de nuestro tiempo", añade.

   'La verdad' no busca moralizar, sino invitar al público a observar, reír y reflexionar sobre un tema universal: la delgada línea entre la verdad y la mentira en la vida cotidiana. Es una comedia que desnuda nuestras hipocresías y enfrenta al espectador preguntas incómodas: ¿Cuánto de nuestra convivencia social está sustentada en mentiras piadosas? ¿Qué sucede cuando estas verdades ocultas salen a la luz?

PROFUNDIDAD EMOCIONAL Y ENTRETENIMIENTO

   "Florian Zeller nos ofrece un regalo al combinar profundidad emocional con entretenimiento. Es un autor que desafía a sus directores a crear una experiencia completa: una que divierta, intrigue y deje un eco en el alma del espectador", añade Fisher.

   Estrenada en Francia en 2011, 'La verdad' se ha representado en más de 30 países y fue galardonada en Londres como Mejor Comedia del Año en los Premios Laurence Olivier 2017.

   En esta versión española, Fisher -responsable de exitosos montajes como 'Billy Elliot', 'Mamma Mia!', 'Full Monty', la multipremiada 'Prima Facie' con Vicky Luengo o 'La madre' con Aitana Sánchez-Gijón- vuelve a colaborar con el universo de Zeller tras haber dirigido también 'El padre' y 'La madre'.

   Con su inconfundible estilo cómico, Joaquín Reyes encarna a un protagonista tan entrañable como tramposo, atrapado en una espiral de verdades a medias que harán reír y pensar al público a partes iguales.

Contador

Contenido patrocinado