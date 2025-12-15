Joaquín Reyes encabeza el reparto de la "aclamada" comedia 'La 'La verdad' en La Rambleta de València - MARCOSGPUNTO

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acogerá del 26 al 28 de diciembre 'La verdad', la "aclamada" comedia del dramaturgo francés Florian Zeller, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y con un elenco encabezado por Joaquín Reyes, acompañado por Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio.

Este espectáculo propone un "intrigante juego de mentiras, donde cuatro personajes manipulan, engañan y retuercen la verdad a su conveniencia", explica el espacio cultural en un comunicado.

'La verdad' es una comedia sobre la infidelidad, las mentiras y la complejidad de las relaciones de pareja. Zeller, considerado uno de los autores más brillantes del teatro contemporáneo europeo, nos invita a reírnos -y a reconocernos- en las pequeñas falsedades cotidianas que sostienen nuestras vidas.

La historia gira en torno a Miguel, un mentiroso compulsivo que vive rodeado de engaños. Su esposa Laura sospecha que le es infiel, y a partir de ahí las mentiras se multiplican hasta convertirse en su forma de supervivencia. Tras numerosos intentos por ocultar la verdad, Miguel convence a su amante de que la mentira es la única manera de mantener las relaciones y que sin ella, el amor, el matrimonio, la felicidad y la convivencia serían imposibles. Pero, ¿realmente conoce Miguel la "verdad" en la que vive, o está atrapado en su propia red de mentiras?

"Dirigir 'La verdad' representa para mí un desafío irresistible y una oportunidad fascinante de explorar las complejidades de las relaciones humanas a través de la mirada afilada y sofisticada de Florian Zeller", explica Juan Carlos Fisher.

"Su habilidad para diseccionar las dinámicas de pareja, las zonas grises de la moral y el impacto de las mentiras, todo con humor refinado, lo convierte en uno de los dramaturgos más interesantes de nuestro tiempo", añade.

'La verdad' no busca moralizar, sino invitar al público a observar, reír y reflexionar sobre un tema universal: la delgada línea entre la verdad y la mentira en la vida cotidiana. Es una comedia que desnuda nuestras hipocresías y enfrenta al espectador preguntas incómodas: ¿Cuánto de nuestra convivencia social está sustentada en mentiras piadosas? ¿Qué sucede cuando estas verdades ocultas salen a la luz?

PROFUNDIDAD EMOCIONAL Y ENTRETENIMIENTO

"Florian Zeller nos ofrece un regalo al combinar profundidad emocional con entretenimiento. Es un autor que desafía a sus directores a crear una experiencia completa: una que divierta, intrigue y deje un eco en el alma del espectador", añade Fisher.

Estrenada en Francia en 2011, 'La verdad' se ha representado en más de 30 países y fue galardonada en Londres como Mejor Comedia del Año en los Premios Laurence Olivier 2017.

En esta versión española, Fisher -responsable de exitosos montajes como 'Billy Elliot', 'Mamma Mia!', 'Full Monty', la multipremiada 'Prima Facie' con Vicky Luengo o 'La madre' con Aitana Sánchez-Gijón- vuelve a colaborar con el universo de Zeller tras haber dirigido también 'El padre' y 'La madre'.

Con su inconfundible estilo cómico, Joaquín Reyes encarna a un protagonista tan entrañable como tramposo, atrapado en una espiral de verdades a medias que harán reír y pensar al público a partes iguales.