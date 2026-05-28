Josep Palomero gana el Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià con 'L'aviador de la República' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La obra 'L'aviador de la República', del escritor y lingüista Josep Palomero, ha ganado la XXXI edición del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, que convoca anualmente la Diputación de Alicante. El Auditorio de Castalla acoge este jueves a las 20.30 horas el acto de entrega de este galardón, dotado con 20.000 euros.

"Para nosotros es esencial apoyar, fomentar e impulsar la literatura, especialmente en valenciano, ya que esta constituye una parte fundamental de nuestra riqueza cultural. Por ello, cada año promovemos este certamen, que quiero recordarles que es el de mayor dotación económica en su categoría", ha señalado el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha presentado el trabajo junto al alcalde de Castalla, Jesús López, y la directora del Área de Cultura de la institución provincial, María José Argudo.

A lo largo de 30 capítulos, 'L'aviador de la República' alterna episodios situados en una villa romana del siglo I dedicada a la fabricación de 'gàrum' (salsa preparada con vísceras fermentadas de pescado), con otros que suceden en el siglo XX y que están protagonizados por aviadores de la línea aérea postal Latecoère, los que llevaban sacas de correo desde Toulouse a Tánger, con escalas en los aeródromos de Barcelona, Alicante y Málaga.

Así, la novela aborda cómo en el transcurso de la Guerra Civil española, uno de estos pilotos, Valentín Tellols, sobrino y heredero del predio que ocupó la villa romana, es reclutado y, como aviador de la República, lleva a cabo diversas misiones de combate, ha detallado la Diputación en un comunicado.

JURADO

El jurado de esta edición, a la que se han presentado 25 trabajos y que corresponde a 2025, lo ha presidido Navarro y lo han conformado el escritor y enólogo Rafael Poveda, las doctoras en Filología Catalana Isabel Marcillas y María Ángeles Francés, el profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera Vicent Ferran, el crítico literario Carlos Ferrer Hammerlindl y la editora Susana Lliberós.

"El objetivo del Premi Enric Valor es fomentar la novela valenciana, promocionar nuestra literatura y apoyar a nuestros autores y al talento que tenemos, que es mucho y que se demuestra con todas las propuestas presentadas", ha apuntado el diputado.

Por su parte, el alcalde de Castalla ha agradecido la "apuesta" de la Diputación de Alicante "por la cultura valenciana" y por su localidad, "donde nació el escritor que da nombre a este prestigioso premio".

SOBRE EL AUTOR

Palomero, nacido en Borriana (Castellón), es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y doctor por la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), con premio extraordinario de doctorado.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido catedrático de instituto de Lengua y Literatura y autor y coautor de más de 50 libros de texto. También ha publicado estudios de crítica literaria, adaptaciones literarias, obras de temática infantil y juvenil y novelas como 'Els secrets de Meissen', traducida al castellano como 'Los secretos de Meissen' y adaptada en formato de miniserie para Televisión Española ('El secreto de la porcelana'), o 'El tatuatge dels apàtrides'.

Además, en junio de 2001 fue elegido miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por Les Corts Valencianes y entre 2005 y 2006 formó parte de la comisión de expertos que, por encargo del Ministerio de Administraciones Públicas, elaboró el estudio 'L'ús de les llengües cooficials en l'Administració General de l'Estat'.