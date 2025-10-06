Josep Usó y Mercé Estrela logran los Premios Literarios Ciutat d'Elx de 2025

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Literarios Ciutat d'Elx de 2025, organizados por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), han premiado a Josep Usó Mañanós con el galardón de Narrativa Antonio Bru y a Mercé Estrela Tena con el de Poesía Festa d'Elx.

La entrega de estos reconocimientos, cuyo objetivo es "fomentar y difundir el valenciano a través de la literatura en las modalidades de narrativa y poesía", tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 12.00 horas en Las Clarisas.

Los galardones están dotados con un premio económico de 8.000 y 4.000 euros, respectivamente, y con la publicación de las obras ganadoras por parte de Edicions Bromera, según ha informado el consistorio en un comunicado.

De esta manera, Usó ha obtenido el reconocimiento con la novela 'La casa del carrer Sant Antoni', mientras que Estrela ha sido galardonada por el libro de poemas 'Llengua de fang'. Asimismo, el jurado del premio de Narrativa ha estado formado por la escritora de Foreign Rights Manager Carol Borràs Barbera, la académica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Sandra Montserrat Buendia y el ganador del año anterior, José Antonio Quesada.

Por su parte, el jurado de Poesía lo han formado el ganador del premio Festa d'Elx de 2022, Josep Manuel Agulló i Pastor, el miembro del AVL Josep Martines Pérez y el ganador del año anterior, Francesc Pastor Verdú.

Según el Ayuntamiento, los Premios Literarios Ciutat d'Elx se crearon en 1984 y, en estos 41 años de historia, el premio de Narrativa Antoni Bru se ha convertido "en un referente entre los premios literarios más reconocidos de la Comunitat Valenciana".

A ellos han acudido "prestigiosos" escritores de todo el ámbito lingüístico. Además, han ganado autores como Màrius Serra, Melcior Comes, Vicent Escartí, Lliris Picó, Joaquim Espinós, Núria Cadenes o Joaquim Caturla.