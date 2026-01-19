Un joven de 15 años muere en un accidente de moto en La Vila Joiosa

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU - GVA - Archivo

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 15 años ha fallecido en un accidente de moto en el término municipal de La Vila Joiosa (Alicante), según han informado este lunes fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del siniestro a las 00.05 horas del pasado sábado y movilizó una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al menor, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.

Las mismas fuentes han precisado que el accidente se produjo en el acceso al polideportivo Maisa Lloret de La Vila Joiosa, cerca del embalse del Amadorio.