La jueza de la dana cita como próximos testigos al secretario autonómico de Comunicación y al subdirector de Emergencias

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado como próximos testigos al secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, cuya declaración se ha fijado para el 26 de noviembre a las 9.30 horas, y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el técnico de más alto rango en el CCE y que justo se reincorporó el 29 de octubre a su puesto tras unos días de unas vacaciones.

Suárez, que acompañó a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi, declarará el 4 de diciembre a esa misma hora.

La siguiente testigo citada es Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, el 10 de diciembre, cuya declaración acordó esta misma semana. Y la jueza ha dejado a otros dos más para los días 15 y 16 de diciembre: dos ingenieros del grupo Typsa y su declaración guarda relación con la presa de Buseo.

La magistrada ya había acordado la citación como testigos del 'núcleo duro' de Mazón en Presidencia --aunque faltaba por fijar fechas-- en relación con las llamadas que se realizaron en la tarde de la dana con la exconsellera de Justicia.

A fecha de este miércoles, resta por acordar la fecha de declaración del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, así como el asesor Josep Lanuza.

La magistrada ha argumentado en sucesivos autos que consta en el procedimiento, de un lado, la relación de llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts. Y señalaba que la primera comunicación de Mazón con Pradas se produjo en esa tarde a las 17:37 horas.

Según la jueza, estas pruebas son oportunas dado que resulta necesario el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, respecto del envío de la alerta a la población, como ya expresó ella misma en un auto previo de fecha de 5 de noviembre de 2025 y dado que la Audiencia Provincial de Valencia, estableció, en una resolución el pasado octubre, que son "diligencias pertinentes" aquellas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión de ese órgano el día de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia.

La jueza ha hecho en sucesivas resoluciones un relato de ese listado de llamadas. Así, constan salientes de Pradas a Mazón a las 19:10 y a las 19:36 horas, canceladas por el 'president'; llamadas salientes de la exconsellera al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, a las 19:36 y 19:43 horas y una llamada entre Mazón y el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a las 19:41 horas.

Un minuto después se recoge una llamada entre Mazón y la nueva testigo --19:42-- y una del 'president' a Pradas a las 19:43 horas. La jueza apunta que se desconocen las llamadas entre Cayetano García y Cuenca. Sin embargo, añade que Pilar Montes es la Directora General de Secretaría de Gabinete del 'president' y que es Cuenca quien habló con Mazón un minuto antes que ella.

Dada la "proximidad", por su cargo, entre Pilar Montes y José Manuel Cuenca y por el hecho de que la directora general hablara con el president "un minuto antes" de que este llamara a Pradas, la jueza considera "procedente" la citación como testigo de Pilar Montes.

En esta línea, subraya que también José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba "próximo" a Mazón el 29 de octubre, y añade que es "evidente" que las llamadas de este alto cargo con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con el 'president' y las que este le hizo a ella.

Además, agrega que Cuenca llamó a Pradas a las 16:48 y a las 16:56 horas, tras una llamada que el 'president' canceló a la exconsellera a las 16:29 horas. "No fue hasta las 17:37 horas cuando el señor Carlos Mazón llamó a la señora Salomé Pradas", concluye.