La jueza de la dana eleva a 232 las víctimas de las riadas al sumar una mujer de Guadassuar fallecida días después

Archivo - Cientos de personas encienden velas a lo largo de la rambla del Poyo para mantener viva la memoria de los fallecidos en la dana - JORGE GIL - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 afectó a la provincia de Valencia ha elevado a 232 la cifra oficial de personas fallecidas por la tragedia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un mensaje en X, la última víctima mortal reconocida por la jueza es una vecina de Guadassuar (Valencia) con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que precisaba tras la inundación de su domicilio y el corte del suministro eléctrico.

Esta última víctima mortal reconocida por la jueza en un auto murió finalmente en el Hospital de La Ribera el 6 de noviembre de 2024, días después de la dana, según la misma información.