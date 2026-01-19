La jueza de la dana incorpora a la causa el ES-Alert 710 de las 20.57 horas, que pedía permanecer en "zonas elevadas"

Zonas del Es-Alert 710 el 29O - MENSAJE APORTADO A LA CAUSA DE LA DANA

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha incorporado a las actuaciones el ES-Alert 710, con hora de inicio fijada a las 20.57 horas de esa noche y finalización a las 0.57 de la madrugada.

Así lo ha hecho tras recibir el mensaje de alerta trasladado por la Subdirección General de Emergencias, en respuesta al oficio de la magistrada que pedía que le entregara ese ES-Alert con el texto, la hora a la que fue enviado y las zonas afectadas por desbordamientos de la provincia de Valencia a las que fue remitido.

Emergencias ha adjuntado a la jueza la impresión del mensaje con inclusión de la información requerida obtenido a partir del portal https://es-alert.proteccioncivil.es/, que comprende el área afectada y el texto.

En la alerta, en castellano y valenciano bajo la categoría de 'Inundaciones' con la descripción 'de 'Zonas afectadas por desbordamientos', se avisaba: "Por las fuertes lluvias se recomienda permanezcan en sus casas. En viviendas y zonas próximas a ríos, cauces, barrancos o ramblas permanezcan alejados y en zonas elevadas. Estén atentos a futuros avisos de este canal y fuentes oficiales, X @GVA112 y en À Punt.