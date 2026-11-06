La jueza de la dana mantiene la consideración de víctima a una mujer que estuvo con falta de oxígeno más de 30 horas

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una de las zonas afectadas por la DANA, a 8 de noviembre de 2024, en Catarroja, Valencia- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado en un auto de este mismo viernes mantener la consideración de víctima mortal de una mujer que ya fue reconocida como tal e incluida en la investigación en marzo del pasado año y que estuvo con falta de oxígeno más de 30 horas en su vivienda de la localidad desde la tarde del 29 de octubre y hasta que fue llevada por la UME a la Fe. La mujer falleció el 12 de noviembre en el hospital.

La magistrada ha dictado esta resolución días después de recibir un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) en el que se concluye que no existe una relación de causalidad entre este fallecimiento y las circunstancias sufridas por la mujer el día posterior al 29 de octubre de 2024 en Catarroja.

Sin embargo, la instructora señala al respecto que, aunque el documento no describe problema alguno con la falta de oxigenoterapia sufrida por la víctima, ese hecho está "plenamente acreditado por los familiares", en concreto "la falta de suministro de oxígeno durante cerca de 30 horas", y ha de "configurarse cuanto menos como concausa en el fallecimiento".

Por ello mantiene la consideración como víctima mortal de esta fallecida --una consideración que quedó recogida en el auto de marzo y ya se abrió la pieza de fallecimiento-- y, por tanto, entiende que su muerte es objeto de investigación en el procedimiento. El auto puede ser recurrido en reforma y/o apelación.

La magistrada recoge el relato de la hija de la fallecida que explicó la máquina de oxígeno de su madre debía estar siempre conectada a la luz y que intentaron conectarla pero no funcionó. En su caso, los médicos no iban todos los días pero sí personal sanitario para realizar transfusiones y atención sanitaria, gotero cada 12 horas y analíticas y curas. La mujer sufría una enfermedad hematológica previa grave desde mayo de 2024.

La tarde del 29 el personal no acudió al domicilio de su madre porque su hermana les avisó ya había mucha agua, para que no pusieran en riesgo sus vidas. El día 30 tenía un traslado en ambulancia al hospital porque tenía un prueba. La madre fue rescatada a las 23.00 horas del día 30, por lo que estuvo sin asistencia de oxígeno "30 horas aproximadamente".

Ya a las 18.30 horas, según la declaración de la hija, vieron que había agua y avisaron a hospitalización domiciliaria para que no fueran. En ese momento se cayó una pared del IES Berenguer Dalmau de Catarroja; llamaron a unos vecinos y les subieron a una planta superior, aunque ya no había luz ni comunicación. No pudieron conectar la máquina de oxígeno ya a las 19.00 horas. El personal técnico, al irse la luz, no les pudo decir cómo configurarla.

La familia bajó a las 6.00 de la mañana a limpiar, por si llegaba la ambulancia, que tenía que haber ido una hora después pero no lo hizo. A las 18:30 horas pudieron contactar con una hermana para que avsiara a La Fe y por la tarde noche llegaron unos enfermeros con una linterna para poderle sacar una vía. Su madre pudo ser rescatada finalmente por la UME y llevada al hospital La Fe.

EN ESTADO DE SHOCK

La mujer, que estaba en shock, falleció el día 12 de noviembre en el hospital. Para la magistrada, "precisamente su delicadísimo estado de salud convertía un episodio como el de la dana, la falta de oxígeno durante dicho periodo, 30 horas, en un elemento que ha de configurarse como una de las causas que intervino en el fallecimilento".

Un hecho que vincula con "la falta de previsión sobre las medidas a adoptar, lo que indudablementte afectaba a personas con patologías de extrema gravedad", como las expuestas en el informe forense, y que "hade suponer que se mantenga la concurrencia de la relación de causalidad al objeto de investigar su fallecimiento en el seno del presente procedimiento". La cifra de víctimas se mantiene, por tanto, en 234.