La jueza de las VPP de Alicante remite a la UDEF documentación aportada por la Generalitat y la cooperativa de Les Naus

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, ha trasladado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana y la cooperativa promotora de esos inmuebles.

Así lo ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de conocerse el pasado 26 de febrero que la magistrada también acordó remitir a la Fiscalía y a la UDEF documentación presentada por el Ayuntamiento en respuesta a un requerimiento judicial que se le realizó en su día.

En este contexto, el pasado viernes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ofreció a la jueza "toda la colaboración" del consistorio y la suya "personal", algo que, según ejemplificó el primer edil, se produjo con la aportación de "no solo" dos expedientes que fueron solicitados a la administración local, sino de "todos" los que tenía "abiertos".