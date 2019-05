Los jugadores del Valencia CF no saldrán por la puerta del Aeropuerto e irán directamente en autobús a Mestalla

Actualizado 26/05/2019 13:43:14 CET

Delegación de Gobierno llama a los aficionados a no colapsar el aeropuerto y recibir al equipo desde la avenida del Cid

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha informado de que los jugadores del Valencia CF saldrán directamente en autobús desde la pista del Aeropuerto al estadio de Mestalla, por lo que pide a la afición que no se congregue en los accesos del aeródromo y reciba al equipo a partir de la avenida del Cid.

Así lo ha explicado en una atención a los medios para informar sobre el transcurso de la jornada electoral de este domingo, preguntado por las medidas de seguridad previstas para la celebración de la victoria del equipo che en la Copa del Rey.

"Los jugadores no saldrán del aeropuerto por la puerta, sino embarcados en un autobús que irá directamente al Mestalla", ha indicado, antes de hacer un "llamamiento para que los seguidores no vayan al aeropuerto a recibir al equipo", puesto que además "no tendría ningún interés colapsar" las instalaciones.

Fulgencio ha informado de que la Policía Nacional y la Policía Local de València ya han preparado el dispositivo de seguridad que velará porque todo "funcione normalmente" en el recorrido que harán los jugadores. Se empleará el dispositivo propio de las elecciones, ya que con motivo de los comicios ya se ha incrementado el servicio de seguridad ciudadana, que entonces "tampoco va a aumentar mucho" por la victoria del equipo porque "las capacidades son ya amplias".