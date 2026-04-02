Justicia refuerza espacios amables en la red de asistencia a víctimas del delito para mejorar la atención a menores

Justicia refuerza espacios amables en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito para mejorar la atención a los menores - GVA

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha visitado la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) de Vila-real, donde ha destacado que su departamento sigue reforzando la atención a la infancia con la incorporación de mobiliario infantil en la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Comunitat Valenciana, "avanzando así hacia una justicia más sensible y centrada en garantizar una atención más cercana, especializada y adaptada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia".

Nuria Martínez ha subrayado que, concretamente, se ha incorporado mobiliario infantil en diez oficinas de la red. El nuevo mobiliario permite crear entornos más cálidos y accesibles, lo que contribuye a reducir la ansiedad y el estrés de los menores, favorece la comunicación con los profesionales y disminuye el riesgo de revictimización. Además, facilita la intervención de los equipos técnicos al mejorar la conexión emocional con los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, la titular de Justicia ha señalado que "los niños, niñas y adolescentes suelen llegar a espacios institucionales y, en particular, a las sedes judiciales con miedo y confusión, y un entorno adultocéntrico, con muebles rígidos y tonos grises, puede agravar esa angustia". Por ello, ha destacado que "la incorporación de mobiliario amable permite disminuir la respuesta fisiológica al estrés y favorece un ambiente en el que el menor se sienta más protegido y menos intimidado".

Asimismo, ha subrayado que "estos espacios más adecuados favorecen la comunicación, al generar un ambiente más humano y menos semejante a un interrogatorio, y contribuyen a reducir la revictimización, y ha remarcado que "la atención a la infancia víctima de delito necesita entornos que transmitan seguridad, confianza y cercanía desde el primer momento, con el máximo tacto y sensibilidad hacia los menores que han sufrido una situación traumática".

ATENCIÓN A MENORES

Las OAVD prestan un servicio público, gratuito y multidisciplinar, ofreciendo atención jurídica, psicológica y social durante todo el proceso judicial e incluso con posterioridad.

En concreto, la red de la Generalitat de la OAVD atendió durante el ejercicio 2025 a un total de 1.622 personas menores de edad (77,68 % niñas y 22,32% niños), de las cuales 1.050 expedientes fueron abiertos durante ese año y 572 fueron víctimas con expediente abierto en años anteriores.

El número de atenciones ha pasado de 1.480 en 2024 (5,83%) a 1.622 en 2025 (6,19%). Estos datos confirman la tendencia al alta que ya venía observándose desde el año anterior en este grupo de especial relevancia por su mayor vulnerabilidad.

En esta línea, la titular de Justicia, Nuria Martínez, ha puesto en valor el trabajo de estos equipos y ha afirmado que "las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito son esenciales para garantizar que las víctimas, especialmente las más vulnerables, estén acompañadas durante todo el proceso".