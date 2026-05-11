Juventino Jiménez, nuevo presidente del MICOF con el 35% de los votos

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Juventino Jiménez ha ganado las elecciones a la Presidencia del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), celebradas este domigo, con un apoyo del 35,29% al obtener 853 votos de los 2.417 votos emitidos, según ha informado la entidad colegial en un comunicado.

'Impulso Farmacéutico', la candidatura encabezada por el hasta ahora actual vicepresidente del MICOF, ha resultado así ganadora en estos comicios frente a la presentada por Sergio Marco, que ha obtenido 772 votos, y en tercer lugar la presentada por Santiago Riaza, que ha obtenido 678. Se abre ahora un período hasta el martes 19 de mayo para interponer recurso de reposición contra la proclamación de la candidatura electa.

Juventino Jiménez se presentó con la candidatura 'Impulso Farmacéutico' para "representar a todas las especialidades del gremio" con el objetivo de "recuperar el colegio" desde el "altruismo y vocación de servicio": "Venimos a trabajar, no a cobrar".

Su programa hace de "la transparencia económica una de sus principales banderas" proponiendo un informe periódico de cuentas accesible a todos los colegiados y la obligatoriedad de concursos públicos para todo gasto superior a 5.000 euros.

Además, se presentaba con una junta "completamente renovadora", con sólo cinco miembros del actual órgano de gobierno y hasta 36 caras nuevas. La formación continua, la innovación tecnológica o la defensa del modelo farmacéutico son otros de los pilares del programa en el que planteaba asimismo organizar un congreso anual para abordar las necesidades de los adjuntos, promover la inclusión de Salud Pública y otras especialidades en los planes de estudio de Farmacia o establecer una red territorial de delegados del MICOF para mantener contactos regulares con profesionales de zonas rurales.