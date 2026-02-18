El juzgado decreta prisión sin fianza para el hombre acusado de matar a su expareja en Benicàssim (Castellón)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Castellón - GVA - Archivo

CASTELLÓ 18 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Plaza número 1 de la sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado este mediodía la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por supuestamente matar a su expareja sentimental, la mañana del pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato.

La Guardia Civil detuvo al hombre este lunes por presuntamente matar con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón).

Los hechos se registraron en el Centro de Salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima. El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida crítica, según la información adelantada por Levante-EMV.

Los servicios médicos estuvieron atendiendo a la mujer en el centro de salud y posteriormente fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, la sanitaria falleció, según el instituto armado.