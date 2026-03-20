El juzgado homologa el acuerdo de Benidorm para indemnizar a Murcia Puchades con 350 millones por suelo de Serra Gelada

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ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado, con fecha de 18 de marzo, el auto de homologación del acuerdo extrajudicial alcanzado por el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) y los Murcia Puchades, hasta ahora dueños de suelo en el parque natural de Serra Gelada, en cumplimiento de la sentencia que condena al consistorio a pagar una cuantía que asciende a 350 millones de euros a esta familia, en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7, dentro de este enclave.

Así lo ha confirmado este viernes el equipo de gobierno del alcalde Toni Pérez (PP), desde el que han apuntado, en un comunicado, que dicho acuerdo "permitirá que este paraje protegido" pase "de estar en manos privadas a ser patrimonio del pueblo de Benidorm".

En una rueda de prensa, el primer edil ha aseverado que, "nada más tener conocimiento" del auto, y "tal y como se ha hecho en todo este tiempo y desde la máxima transparencia", este mediodía se ha convocado una junta de portavoces para dar traslado del contenido a todos los grupos de la corporación municipal y, posteriormente, a toda la ciudadanía, a través de los medios de comunicación.

Pérez ha abundado en que el documento homologado por el juzgado "es el mismo que se aprobó el pasado 17 de marzo en sesión plenaria y admitido en todos sus términos por la propiedad", por lo que ahora "se inicia un tránsito, desde el minuto cero, para dar cumplimiento a este acuerdo plenario" y, así, a la sentencia que condena al consistorio, "siempre atentos a los servicios e informes técnicos y a lo que mandate la ley".

PAGO EN METÁLICO Y EN SUELO

Desde el Ayuntamiento han recordado que el acuerdo para el pago de los 350 millones de euros, cantidad establecida por sentencia firme como precio del suelo entre el principal y los correspondientes intereses legales, calculados desde el 16 de julio de 2018, propone dos fórmulas para ello: un pago en metálico y otro en suelo.

El primer edil ha concretado que, en el periodo de audiencia abierto por el consistorio para "explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo", hubo una propuesta por parte de las propiedades, "en la que había algunas discrepancias con el interés municipal y, por tanto, el interés general del pueblo de Benidorm". Entre ellos, uno relativo a los intereses legales generados.

Así, ha afirmado que, "tras la última firma de renovación de convenios, aprobada por socialistas y liberales en el año 2013, ocho años después de que el fuera declarado parque natural y cuando ya se encontraba fuera de ordenación tras la aprobación de la declaración de impacto ambiental en 2012", el Ayuntamiento "no volvió a recibir ninguna propuesta por parte de la propiedad relativa a suelos".

Y ha apuntado que "lo que hubo fue una reclamación económica, exclusivamente dineraria" y, "concretamente, el 16 de julio de 2018, fecha en la que está fijada la sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para "establecer el inicio del plazo desde el cual se calculan los intereses establecidos en el acuerdo aprobado y homologado por el tribunal, y no desde el 16 de febrero de ese año, como proponían las empresas reclamantes".

Según Pérez, "el acuerdo cerrado y homologado certifica el 16 de julio de 2018, algo que no es menor, aunque algunos se hayan empeñado en generar confusión". "Estamos hablando de cinco meses en disputa", ha apostillado.

"PATRIMONIO MUNICIPAL"

Además, el alcalde ha manifestado que la sentencia del alto tribunal valenciano "fijó un precio para el suelo, pero no su valor", y ha defendido que "el verdadero valor es que Benidorm por fin va a incorporar ese suelo al patrimonio municipal de todos los y las benidormenses".

"Nosotros gestionamos la economía y gestionamos algo también muy importante, que es el alma de este pueblo", ha señalado Pérez, quien ha añadido: "Ya les dije en su momento que esto requería de mucha responsabilidad y de tener claro el objetivo, y que este asunto estaba en las mejores manos que podía estar, que era precisamente con este gobierno local del que soy alcalde. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón".