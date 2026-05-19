Kasabian, Fangoria y Ginebras abrirán el Low Festival 2026 y lo cerrarán Dani Fernández, La Casa Azul y Sidonie

Archivo - El cantante Dani Fernández, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La organización del Low Festival, que este año se celebrará por primera vez en Torrevieja (Alicante), ha concretado la distribución por días de su nueva edición, que arrancará el 31 de julio en el Parque Antonio Soria, con artistas como Kasabian, Fangoria y Ginebras, y culminará el 2 de agosto, con Dani Fernández, La Casa Azul y Sidonie.

En concreto, el primer día lo encabezarán Kasabian, "una de las bandas británicas más importantes de las últimas décadas", junto a Fangoria, Veintiuno, Iván Ferreiro y León Benavente, Ginebras, Ladilla Rusa, Rufus T. Firefly, La Plata, Éxtasis, Papa Topo, Parquesvr, Toldos Verdes y Neoverbeneo, entre otros.

Por el escenario de DJ pasarán Dani del Lío, Las Hienas, Rem DJs y "más por anunciar", que completarán un día de apertura "que combinará grandes himnos, electrónica y nuevas tendencias musicales", detalla la organización del evento en un comunicado.

El segundo día, 1 de agosto, estará liderado por "tres de los nombres más potentes del cartel internacional y nacional", como son The Hives, Editors y Love of Lesbian, con su gira de despedida. Junto a ellos, pasarán por los escenarios del festival Ultraligera, Alcalá Norte, Cycle, Ojete Calor, La Paloma, Besmaya, Neverland Bari, Joseluis, Los Chivatos, Mala Gestión o pablopablo, entre otros.

La programación electrónica del sábado contará con Isaac Corrales, (Fascinado Club), Bailamamá y Oro Jondo, entre otros que todavía quedan por desvelar, en un día que volverá a mezclar guitarras, DJ y algunos de los directos "más esperados".

BROCHE FINAL

El domingo 2 de agosto se pondrá el broche final a Low Festival 2026 con Dani Fernández, La Casa Azul y Sidonie como "grandes protagonistas". El cierre contará, además, con Barry B, Depresión Sonora, Natalia Lacunza, Aiko el Grupo, Biela, Ciutat, Juventude, Nerve Agent o The Molotovs, Repion, Flash Show Stereo Club djs y más propuestas que se anunciarán próximamente.

Con más de 50 artistas confirmados, y todavía nuevos nombres por añadir al 'line-up', el Low Festival 2026 prevé reunir en Torrevieja a "algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama nacional e internacional en tres días de música en directo junto al Mediterráneo".

El festival ha presentado este lunes en Madrid oficialmente su nueva edición, en una rueda de prensa en el Hard Rock Hotel Madrid que ha reunido medios de comunicación, profesionales de la industria musical, marcas y representantes institucionales, en un acto que ha servido para "mostrar esta nueva etapa y todo lo que supondrá su llegada a la ciudad alicantina este verano".

Durante la presentación han participado José Manuel Piñero, director de Low Festival; Domingo Paredes, concejal de Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, y David Pejenaute, 'content manager' de Mahou, para poner en valor "la importancia cultural, turística y económica que tendrá la celebración del festival en la ciudad durante los próximos años", en una cita que ha contado, además, con un 'showcase' acústico de Veintiuno, una de las bandas protagonistas del cartel.

El evento también ha servido para presentar la nueva identidad visual del festival, "una campaña inspirada en el imaginario más reconocible del verano mediterráneo y en la que los helados se convierten en protagonistas absolutos".

Como "guiño" a esta "nueva etapa", los asistentes han podido disfrutar también de los primeros Polows del verano. Se trata de polos personalizados con la imagen de Low Festival repartidos durante el acto y "convertidos ya en uno de los elementos más comentados de la presentación", según los organizadores.