El laboratorio de proyectos de docsvalència arranca con 'tutores' de HBO, Platino industria, DocsMX y FICG

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

DocsLab - À Punt, el laboratorio de proyectos del festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebra durante esta semana, ha arrancado este martes con la 'tutorización' de expertos en contenido de no ficción para HBO y especialistas de los festivales Platino Industria, DocsMX y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

La inauguración, que ha tenido lugar este martes en el Col·legi Major Rector Peset de València, ha contado con el director de À Punt, Alfred Costa, y la responsable de promoción internacional del IVACE, Mónica Payá, así como los codirectores del festival, Pau Montagud y Nacho Navarro.

Durante cuatro días, los diez proyectos seleccionados participarán en intensas sesiones de talleres, asesorías y reuniones 'one to one' con diversos especialistas nacionales e internacionales. El próximo viernes, 5 de noviembre, presentarán su 'pitch' ante un jurado, que otorgará un Premio de Apoyo a Desarrollo de Proyecto de 5.000 euros, que ofrece À Punt Mèdia en colaboración con IVACE Internacional.

DocsValència regresa en su quinta edición para consolidarse como laboratorio de proyectos mediante el taller de formación en industria con firma exclusivamente valenciana. El objetivo es acompañar a los documentalistas durante el largo camino que supone crear una película documental, facilitar su asesoría y ser un impulso para los pasos que se deben dar en ese camino, subrayan desde la organización.

PANEL DE EXPERTOS

El tutor del taller de 'pitching' es el director y productor de cine documental Inti Cordera. Fundador en 1995 de La Maroma Producciones y en 2006 del Festival DocsMX. Como director y productor ha llevado a cabo proyectos de largometraje documental, series y programas de TV como el documental de Ángel Estrada 'Me llamaban King Tiger'. Ha participado como jurado en festivales y comités de evaluación de proyectos, así como en talleres, foros de análisis y mesas de trabajo en América Latina y Europa. En 2012 recibió el premio Mente Imagen, otorgado por Discovery Channel y la revista Quo.

Como tutor invitado estará Alejandro Turner, manager de desarrollo de contenido de no ficción para HBO Max - WarnerMedia en América Latina. Fue el responsable de contenidos de la edición argentina de 'Drunk History' para Viacom - Telefé en 2018 y de las ediciones de Argentina Brasil y México de la serie 'Lo que no sabías del humor' para National Geographic / Disney+. Ha escrito guiones para series y unitarios para canales y plataformas. Desde 2016 imparte el Taller de Guion y Creatividad y el Taller de Adaptación en escuela de comunicación Eter.

Otra de las especialistas invitadas es Adriana Castillo, productora de proyectos culturales y documentales. Coordinadora general de Platino Industria y gerente de Relaciones Institucionales de Egeda México. Tiene 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación para diferentes públicos. Ha participado en proyectos cinematográficos en México y el extranjero. Posee una Maestría en Alta Dirección de la UNAM y una Maestría en Cultura Histórica y Comunicación con especialidad en gestión y políticas culturales por la UB.

También figura Laura Woldenberg, documentalista y periodista. Fue socia fundadora y directora de contenido en México y América Latina de Vice en México. Productora ejecutiva de la serie de no ficción '1994: poder, rebeldía y crimen en México' y el documental 'Las tres muertes de Marisela Escobedo', estrenadas en Netflix, éste último galardonado con el Ariel al Mejor Largometraje Documental otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 2021 fundó Mezcla, una productora independiente especializada en cine documental.

Rodolfo Castillo-Morales ha colaborado en múltiples cortometrajes de ficción y no ficción, así como en documentales como productor, guionista, realizador, fotógrafo y editor. De 2010 a 2018 trabajó en La Maroma Producciones, en donde realizó series, unitarios y largometrajes para distintas instituciones y televisiones. Fue coordinador de programación y del componente de formación DocsForum en el festival DocsMX. Actualmente es director de programación de documental y coordinador general del DocuLab en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Alejandro Morales es coordinador artístico y editorial, programador y miembro del comité de selección del área de formación de DocsMX. Ha sido jurado y asesor de proyectos en desarrollo en festivales nacionales e internacionales como DocsBarcelona (España), DocsValència (España), FICViña (Chile) y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México). Desde 2017 encabeza la Dirección Artística del Fes! Film Festival, un proyecto educativo y cinematográfico enfocado en los derechos humanos que se lleva a cabo en Barcelona, España.

Rafa Molés es codirector de los documentales 'Five Days to Dance' (2014), premio Canal+ en MiradasDoc y seleccionado en San Sebastián y DocsBarcelona, entre otros festivales; 'Sara Baras. Todas las voces' (2016), Premi Mirades en DocsValència; 'Experimento Stuka' (2018), mejor documental en los Premios del Audiovisual Valenciano; 'Picotazos contra el cristal' (2019), estrenado en el Festival Internacional de Cine de Madrid, y 'Lobster Soup' (2020), que ha obtenido diversos galardones y está nominado a los Premios Goya de este año.

Ricardo Macián es director de fotografía en series y documentales internacionales. Como guionista y director destacan los galardonados documentales 'Tierra sin mal' (Bolivia) y 'Los ojos de Ariana' (Afganistán), nominado a ocho Premios Goya. Ha sido presidente de Apremia, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Internacional Audiovisual y jurado en diversos festivales nacionales e internacionales. Su último documental, 'Carceller. El hombre que murió dos veces', se estrenó en la pasada edición de la Seminci, dentro de la sección competitiva Doc.España.

Alejandra Mora ha producido cortometrajes como 'El infierno y tal', 'La casa de Coto', 'Lucrecia'; y largometrajes como 'Un blues para Teherán', de Javier Tolentino, y 'Una elefanta sobre la tela de una araña', de Rolando Díaz. Productora ejecutiva del documental 'Petitet, rumba pa'ti', de Carles Bosch. Sus películas han pasado por festivales como San Sebastián, CPH:DOX, Seminci, Palm Springs o Clermont Ferrand. Sus proyectos le han llevado a colaborar en países como Francia, Irán, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Uganda.