Lambda protestará el lunes en València contra los retrocesos en derechos trans

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, convoca una nueva concentración el próximo lunes 31, Día de la Visibilidad Trans, ante el Ayuntamiento de València a las 18 horas, para denunciar los retrocesos en derechos trans que quiere hacer la extrema derecha española siguiendo los pasos de las políticas tránsfobas de Hungría, Rusia y Estados Unidos.

"Los derechos que con tanto esfuerzo hemos conquistado son amenazados por los partidos de la derecha, extrema derecha y movimientos fascistas. Nos visibilizamos porque opondremos resistencia a quien quiera quitarnos el derecho a existir sin miedo y a vivir con dignidad", manifiesta Nhabi Iturbide, activista trans de Lambda.

Durante el acto reivindicativo se leerá el manifiesto de la visibilidad trans de 2025 por parte de personas trans y no binarias. "Cuando ser quienes somos es un acto de resistencia, la visibilidad se convierte en un acto de rebeldía porque la historia la escribimos nosotras, todas, y es una defensa no solo de las personas trans y no binarias sino de toda la sociedad democrática de la cual formamos parte", explica la activista.

Desde Lambda no piensan "dar ningún paso atrás" y exigen políticas reales que no solo garanticen los derechos de las personas trans y no binarias, sino que también pongan fin a su "marginación". En concreto, apuntan al acceso a la salud sin restricciones, a una educación inclusiva y plural y a la integración en el mercado laboral sin discriminación.

Además, destacan la importancia de acabar con la impunidad de los discursos de odio y de la violencia que se ejerce contra las personas trans y no binarias, especialmente las mujeres trans; "las más agredidas no solo por la extrema derecha, sino también desde un feminismo trans excluyente representado por sectores del PSOE y del PP que tratan de restringir nuestra participación en los espacios feministas, en la política y en la vida pública y no lo pensamos consentir":

Lambda invita a "todas las personas democráticas" a participar en la concentración del lunes para defender una igualdad real de todas las personas y, especialmente ese día, de las personas trans y no binarias.