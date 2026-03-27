Le Parody fusiona en el IVAM pop oscuro, folklores tribales, flamenco y electrónica de baile

El IVAM programa un concierto de la artista Le Parody, dentro del ciclo de experimentación sonora 'Posar la veu' - REMITIDA IVAM

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) acoge este sábado 28, a las 19 horas, un concierto gratuito de Le Parody dentro del ciclo Posar la Veu. Le Parody es el proyecto musical de Sole Parody (Granada, 1985), cantante y compositora que mezcla la electrónica y la música folclórica de distintos lugares del mundo dentro de los límites del pop.

Le Parody, acompañada por el trompetista cubano Frank Santiuste, ofrecerá un espectáculo musical con canciones que combinan pop oscuro, folklores tribales, flamenco y electrónica de baile, avanza Cultura de la Generalitat.

Con instrumentos que caben solo en una maleta de mano (un ukelele, un sampler, un par de pedales...), Sole conecta con influencias que van desde Los Andes a La India pasando por los desiertos de África.

Antes de que revisitar la música popular remezclándola con techno y tirando de sample fuera moda, Sole Parody ya lo había explorado. Se dio a conocer en 2011 con un EP, 'Párala Vértigo', con la atención de la prensa especializada.

En 2012 publicó su primer largo, 'CÁSALA' (sound track), debut premiado con galardones de la música independiente. Le siguieron 'Hondo' (2015), construido a partir de samples de músicas de India, Irán, Marruecos, los Balcanes y el sur de España, 'Porvenir' (2019) y 'Remedios' (2024).

El concierto forma parte de Posar la Veu, un programa de carácter mensual organizado por el IVAM, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC), que ha contado con las actuaciones de la intérprete Xenia y la artista catalana-argentina Sofía Gabanna.

El ciclo, que se prolongará hasta junio, explora nuevas propuestas musicales y vocales de carácter intimista y de experimentación, que van desde la fusión de música tradicional con sonoridades contemporáneas o la reinterpretación del folclore desde la electrónica. Los conciertos se celebran en el hall del IVAM y son gratuitos hasta completar aforo.