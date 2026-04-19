¿Qué leer el 23 de abril? Descubre las recomendaciones de los autores valencianos

Archivo - Imagen de archivo de libros. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 23 de abril se conmemora el Día del Libro y autores y autoras valencianos apuestan por aprovechar esta celebración para reivindicar "el inmenso amor de las personas que escriben a pesar de todo" y que deleitan al público con creaciones que, en muchas ocasiones, son auténticas "proezas". Nombres reconocidos de las letras actuales de la Comunitat han compartido con Europa Press sus recomendaciones para festejar esta fecha del calendario cultural con una buena obra.

La ganadora del Premio Nadal y finalista del Planeta Carmen Amoraga

anima a conocer 'El día en el que fracasé', primer título de la valenciana Ana Teyo fruto de la autoedición. "En este Día del Libro lo que tenemos que celebrar y reivindicar es el inmenso amor de las personas que escriben a pesar de todo y eso es lo que representa para mí esta obra, no solo por lo que dice, sino por lo que es", reflexiona la escritora.

Por su parte, el Premio Nacional de Narrativa 2025, Paco Cerdà, sugiere dos propuestas: 'La sombra del padre', de Antoni Monegal, en Acantilado, un texto a medio camino entre la crónica histórica y la exploración íntima; y 'Fascismo y populismo' (EnDebate), un ensayo en el que Antonio Scurati analiza los mecanismos y trampas de los populismos actuales.

Ana Campoy también se une a esta lista de prescripciones con 'A parte fácil' ('La parte fácil'), de Ismael Ramos, publicado en gallego original en Xerais y en castellano por Las afueras. Uno de sus cuentos, 'La liebre', ha ganado el premio O Henry y lo ha convertido en el primer español en lograr este preciado galardón estadounidense.

Campoy, quien atesora en su currículum reconocimientos como autora de literatura infantil, entre ellos el Ala Delta, llama la atención sobre "la doble proeza" de Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 por 'Klera' (Txalaparta), que escribe poesía en euskera llena de musicalidad.

Completa sus recomendaciones con 'Historia de una maestra', de

Josefina Rodríguez Álvarez, conocida como Josefina Aldecoa, de quien se conmemora el centenario y que, como en muchos otros casos, fue una mujer cuya producción se ha visto "ensombrecida" por la figura del marido; y un libro que aún no se ha publicado pero que espera con mucha expectación porque "hace mucha falta": 'El club de las modernas', de Eva Cosculluela (Seix Barral), sobre el Lyceum Club Femenino.

Xavi Aliaga alienta a redescubrir la 'Poesia completa. 1971-2018' de Josep Piera, recientemente fallecido. Publicado por la Institució Alfons el Magnànim en 2019, no es un libro reciente, pero después de la defunción del maestro constituye "la mejor puerta de entrada para conocer su legado, con versos sensoriales, de una mediterraneidad muy enfática, que lo situaban como uno de los grande poetas valencianos del tránsito del siglo XX al XXI", asevera.

El ganador del Premio de la Crítica de los Escritores Valencianos apuesta también por 'La mare' (Pòrtic, 2026). Tras su "notable debut" con 'Casada i callada', Emma Zafón regresa con un libro "más maduro y acabado, que parte de una premisa aparentemente inocua para trazar un homenaje conmovedor a las mujeres que sostienen las familias, sobre todo en entornos rurales".

EL LEGADO DE JOSEP PIERA

Ana Noguera coincide es que es "una buena ocasión para releer y recordar una de las voces poéticas más espléndidas que acaba de dejarnos Josep Piera, quien nos deja un legado poético que retrata el paisaje, evoca la memoria, y recompone la identidad con una enorme sensibilidad y compromiso, en nuestra lengua valenciana".

También dentro del género de poesía, se decanta por 'Acaso el grito' de María Barceló (Páramo), un "poemario intimista de indagación personal, lleno de belleza".

Noguera incluye en su lista personal el ensayo 'China, la receta del prodigio. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?' (Tirant), de Salvador Beltrán. Se trata de una mirada "muy actual que disecciona los elementos económicos, sociales, políticos y culturales que han propiciado el éxito del gigante asiático en el siglo XXI".

La doctora en Filosofía y poeta concluye, en la misma editorial, con 'Patologías sociales y terapias fallidas. Una teoría de la democracia como fármaco', una obra en la que Jesús A. Fernández da "una visión comprometida sobre los problemas actuales de la democracia".

Finalmente, la librera y escritora Marina Sanmartin, ganadora del Premio a la Mejor Novela de Valencia Negra, alaba 'La grieta', de Rodrigo Gervasi, editada por Sexto Piso.

"Me pasa muy pocas veces, desde mi 48 años, ser capaz de conectar con la literatura de alguien que no ha cumplido los 30 y esto pasa porque por encima de todo es una novela literariamente muy buena que, además, habla de una serie de problemas sociales importantísimos, como la precariedad, la vivienda, el consentimiento o el no saber estar en el mundo", razona Sanmartín, a quien "el tono" de este libro remite a otro de sus preferidos, 'El cuarto de Giovanni', de James Baldwin.