Leire Martínez regresa en solitario al festival Zevra de Cullera

Archivo - La cantante Leire Martínez posa para Europa Press. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3, (EUROPA PRESS)

El Zevra Festival, que se celebrará en la Playa de Cullera (Valencia) del 24 al 27 de julio, ha anunciado la presencia de Leire Martínez en el cartel de su quinto aniversario.

La cantante regresará en solitario al festival donde ya actuó en julio de 2024, en aquella ocasión junto al resto de la banda La Oreja de Van Gogh.

En octubre de 2024, el grupo anunció la salida de Leire Martínez, después de que ésta fuera su vocalista durante 17 años. En este tiempo, Leire Martínez ha avanzado en la construcción de su carrera como solista.

En marzo de 2025 lanzó su primer sencillo, 'Mi nombre'. Luego le siguieron 'Tres deseos' y 'Tonto por ti', su primera colaboración propia como solista junto a Abraham Mateo. También ha colaborado con artistas como El Destello y Saiko. Su primer álbum de estudio, titulado 'Historias de aquella niña' saldrá a la luz el 20 de febrero.

Desde la organización han subrayado que en Cullera, "Leire se reencontrará con el público que tanto la aclamó aquella calurosa tarde de julio de 2024".

El Zevra Festival 5º aniversario, incluye también a artistas como Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums; y también protagonistas españoles como La Pantera, Efecto Pasillo, Samuraï, Camin, Mar Lucas y Ginestà. Anteriormente, ya estaban confirmadas estrellas como Anuel AA, Nicky Jam, JC Reyes, Saiko, Juan Magán y Omar Montes, entre otros.