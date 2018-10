Les Arts destaca que incluir de figurantes en 'La flauta mágica' busca "acercar" la ópera al "gran público"

Publicado 22/09/2018 19:45:48 CET

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts ha destacado que la inclusión de 60 figurantes no profesionales y "no remunerados" en la producción de 'La flauta mágica' responde a una finalidad "puramente social y cultural" que busca "acercar" la ópera "al gran público" y promover "la participación ciudadana en la ópera".

Así lo ha expresado la entidad mediante un mensaje de Twitter en el que han reproducido la idea del productor de este montaje, Graham Vick, al respecto de unas críticas que se han producido desde asociaciones de profesionales de la danza y la actuación.

"Buscamos personas no profesionales que deseen colaborar en la ópera de forma desinteresada y que entren en el juego de una manera fácil, con entrega y emoción", han señalado desde Les Arts. Asimismo, han destacado que "en aras de garantizar el fin social y cultural que se pretende, la participación ciudadana es voluntaria, benévola, gratuita y reservada sólo a 60 personas, para las que Les Arts se compromete a contratar un seguro".

No obstante, esta oferta, según las asociaciones, "ha causado un notable malestar en el sector de las artes escénicas por el hecho de pedir expresamente participantes no profesionales y para ser no remunerada, a pesar de que en sus bases advierte de exigencias puramente profesionales, como un mes entero de ensayos diarios --desde el 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre, fines de semanas incluidos-- y actuar en seis representaciones".

Desde Les Arts han destacado como esta convocatoria busca personas de "más de 18 años y menos de 110" que desde el 2 de noviembre estarán "inmerso en los ensayos (por la tarde de lunes a viernes y en fin de semana) al lado de grandes cantantes, en un ambiente de amistad y plena colaboración".