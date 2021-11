Les Arts rescata la ópera de salón 'Un avvertimento ai gelosi' del polifacético Manuel García

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Les Arts estrena la primera producción escénica de la ópera de sociedad 'Un avvertimento ai gelosi' que el polifacético tenor sevillano Manuel García compuso en París 1831 para los alumnos de su academia de canto y divertir también a sus amigos en los salones privados, pero que lejos de ser "una operita es más difícil que cualquier operón" y que dos siglos después pondrá a prueba a los alumnos del Centre de Perfeccionament.

Así, lo ha resaltado el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, la directora de escena, Bárbara Lluch, el experto en el repertorio del compositor andaluz y pianista, Rubén Fernández Aguirre, y la soprano María Bayo, responsable de los cantantes en el Centre, en la presentación de esta producción, que se estrena este viernes y que luego viajará al Teatre Principal de Castelló y en diciembre al Auditori de Teulada -Moraira y a la Fundación Juan March, Madrid

'Un avvertimento ai gelosi' es la quinta composición que Fernández Aguirre rescata de la serie de óperas de salón que el tenor sevillano, amigo de Rossini, ideó en sus últimos años de vida para sus alumnos y que en "un paralelismo hermoso" la nueva promoción del Centre de Perfeccionament representa en escena por primera vez en la historia ya que su paso por Madrid y Sevilla en 2016 fue solo en versión concierto.

Les Arts coproduce con el Festival de Ópera de Oviedo este montaje, con dirección escénica de Bárbara Lluch, escenografía de Daniel Bianco, vestuario de Clara Peluffo e iluminación de Nadia García, con acompañamiento pianístico y dirección musical de Rubén Fernández Aguirre. Por su parte, Rosa María Dávila da vida a Sandrina; Marcelo Solís a Berto; Jorge Franco a Il Conte di Ripaverde; Carlos Fernando Reynoso a Don Fabio; Laura Orueta a Ernesta y Xavier Hetherington a Menico.

Así, Fernández Aguirre ha aclarado que esta representación no es una adaptación ya que García escribió estas óperas de salón originariamente para piano y como pianista ha resaltado que resulta "muy divertido" interpretarlas porque "a veces debes de sonar como un piano, otras pensar con una mentalidad más orquestal en las obertura y en los números de grupo y otros más belcantistas.

Asimismo, ha resaltado que García fue "una gran personalidad" en su época, un personaje polifacético adelantado a su época, ya que fue "cantante, pedagogo, compositor, empresario", que luego se diluyó y que sus obras son "muy teatrales" porque también era "un hombre de teatro".

Las obras ha costado tanto de recuperar, ha explicado, porque se quedaron en la Biblioteca Nacional de París y ha confiado en que "una vez puestas encima de la mesa" tengan continuidad en otros espacios y se le dé "más relevancia" a nuestro patrimonio que en este caso "funciona muy bien" para aprendizaje de los jóvenes o sus arias para concursos de canto.

ACERCAR EL LIBRETO

Por su parte, la directora de escena, Bárbara Lluch, ha querido acercar el tema al público actual aprovechando que los juventud de los intérpretes que "no están asustados en probar cosas como ocurre con otros cantantes". "Como mujer joven no me apetecía quedarme en la historia del conde y su derecho de pernada, que servía a la joven para dar celos a su prometido y vencer sus reticencias al matrimonio", ha señalado.

Por ello, respetando el libreto original, superpone "una historia encima para traspasar esos celos y tramas amorosas a las historias personales de la propia compañía de ópera, que se encuentra de gira para presentar la ópera de Manuel García". Así, establece dos planos, los cantantes del Centre saltan de personaje a actor, y viceversa, en todo momento, y hemos incluido cuatro actores en la producción para crear esta trama.

Por su parte, la soprano María Bayo, responsable del asesoramiento y seguimiento de los cantantes en el Centre de perfeccionament, ha comentado que ha sido un "proceso largo de creación" porque se trata de una obra "complicada y difícil pero con muy buen resultado" a pesar de que esta promoción entró en septiembre, de forma que solo llevan dos meses de los dos años de formación que recibirán.

Así, ha señalado que fue costoso escoger a los seis alumnos, pero son "los más adecuados" para cada papel, que comenzaron a preparar antes de verano, y ha recalcado que este aprendizaje les servirá para su futura carrera profesional. Además, contaron con la ayuda de una 'coach' italiana para trabajar bien los diálogos.

Del mismo modo, Iglesias Noriega ha destacado que es el "vehículo perfecto de aprendizaje" para los alumnos del Centre, dada su complejidad, pero que resulta "muy fácil" de escuchar para el público por su frescura y duración, 1.15 horas, por lo que resulta muy recomendable para aquellos que quieran acercarse a la lírica.