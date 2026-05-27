L'ETNO organiza un encuentro de experiencias con una nueva edición de 'Bibliotecas humanas'

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VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, programa la nueva edición de 'Bibliotecas Humanas', una iniciativa organizada por la biblioteca del museo de la Diputació de València en colaboración con València Acull, que convierte las salas de su exposición permanente en un espacio de escucha, diálogo y convicencia intercultural.

'Biblioteca Humana' es una propuesta internacional nacida en Dinamarca en el año 2000 que propone sustituir los libros por personas. En lugar de leer páginas, las personas asistentes leen, a través de la escucha activa, historias reales contadas en primera persona en un espacio intercultural, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Esta iniciativa se desarrolló en L'ETNO por primera vez en 2022 y en esta ocasión está vinculada a la exposición temporal 'Catálogo de vallas. ESCIF', una instalación que "explora la frontera física e imaginaria que separa a las personas de los 'otros'".

Las sesiones del proyecto, recomendado para mayores de 12 años, tendrán lugar los sábados 30 de mayo y 20 de junio a las 11.00 horas en el museo, donde, a través de conversaciones en grupos reducidos, personas migrantes de diferentes países compartirán sus historias de vida.

En cada uno de los pases participarán cinco personas vinculadas al espacio solidario, València Acull, que compartirán sus vivencias. A cada sesión podrán asistir un máximo de 50 personas lectoras, que pueden hacerlo en las dos sesiones, ya que participarán personas diferentes en cada una de ellas. La actividad requiere inscripción previa a través del formulario disponible en la web de L'ETNO.