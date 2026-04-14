L'Horta Teatre presenta la adaptación escénica del "icónico" personaje valenciano 'La Rata Marieta'

Adaptación de la 'Rata Marieta' - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Horta Teatre presenta los días 25 y 26 de abril en el Centre Teatral Escalante la obra 'La Rata Marieta', uno de los personajes "icónicos" de la literatura infantil valenciana creada por Lourdes Bellver y Fina Masgrau.

Esta roedora "curiosa y valiente" se convirtió en la protagonista de una colección de cuentos de iniciación a la lectura en valenciano que respondía a una necesidad muy concreta. En aquel momento, las dos autoras, que eran docentes, constataban la escasez de recursos educativos en la lengua propia para los más pequeños.

Más de tres décadas después, L'Horta Teatre --Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2023-- da el paso de llevar al personaje por primera vez a un escenario y dotarlo de voz propia, según ha informado la sala en un comunicado.

La creadora y directora, Kika Garcelán, ha sido la responsable de adaptar y dirigir esta nueva producción de la compañía valenciana, que se preestrenará el domingo 19 de abril a las 12.00 horas en la Sala L'Horta de Castellar-l'Oliveral, antes de su estreno oficial en el Centre Teatral Escalante el 25 y 26 de abril.

Para construir el material escénico, el equipo ha establecido un diálogo con las propias autoras de los cuentos. Masgrau y Bellver han participado en los inicios del proceso creativo con un pequeño juego: la compañía les presentó un texto nuevo y unas viñetas inéditas, generadas bajo el lema 'Marieta es mou', para explorar posibles premisas escénicas inspiradas en toda la colección de cuentos, sin ceñirse a ninguno de ellos en particular. "Lo que me interesaba era la dimensión prismática del personaje", ha apuntado Garcelán.

TÍTERES, MÁSCARAS Y TEATRO DE SOMBRAS

La apuesta dramatúrgica de Kika Garcelán parte de una reflexión sobre la naturaleza del personaje. "En los cuentos de Marieta, la rata no habla, hablan las situaciones, los dibujos y la narración de quienes la rodean y le dan sentido. Trasladar eso al escenario requería encontrar un lenguaje que no traicionara esa esencia".

'La Rata Marieta' es un espectáculo para público familiar de 3 a 8 años que combina danza, manipulación de títeres, máscaras y teatro de sombras. En escena, la bailarina Andrea Torres y la actriz y música Aurora García Agud acompañan en sus aventuras al personaje principal. El resultado es una propuesta "muy estimulante a nivel plástico" y "muy coherente con la línea que lleva a cabo L'Horta Teatre desde hace décadas".

El proceso de creación se ha desarrollado en la sala de ensayos a partir de premisas e investigación sobre las técnicas, más que a partir de un texto dramático cerrado previamente. Para el teatro de sombras, la compañía ha contado con el asesoramiento de Teatres de la Llum, cuya experiencia ha enriquecido el proceso y ha aportado materia escénica al espectáculo. La elaboración de máscaras y títeres ha corrido a cargo de Miguel Hache, con asesoramiento para la manipulación escénica de Jaume Policarpo.

Kika Garcelán también se ha encargado del diseño del espacio escénico y sonoro, en colaboración con Los Reyes del Mambo y con el espacio sonoro firmado por David Alarcón. El vestuario, a cargo de Pascual Peris, se ha descrito por la directora como "un trabajo muy divertido".