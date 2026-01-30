Libertad con cautelares para un mando de la Guardia Civil de Bétera denunciado por agresión sexual a su expareja

Archivo - Teléfono 016 para las víctimas de violencia de género - EUROPA PRESS - ARCHIVO

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia) ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para un mando de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente agredir sexualmente y coaccionar a su pareja.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes.

El diario Las Provincias informa este viernes de que el detenido es el teniente de la Guardia Civil de Bétera y la víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.