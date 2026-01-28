La línea 9 del TRAM d'Alacant registra más de 1,4 millones de usuarios desde su reapertura hace un año

Línea 9 del TRAM d'Alacant - GVA

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant ha registrado, según los datos analizados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), más de 1,4 millones de usuarios a lo largo de las 17 estaciones que se distribuyen por la línea 9 (Benidorm-Dénia) desde su reapertura el 28 de enero de 2025, cuando concluyeron las actuaciones de modernización de todo el trazado con la apertura a la circulación de los nuevos viaductos sobre el río Algar y del Mascarat.

Esta cifra supone un incremento superior al 19 por ciento respecto al año anterior, en el que había que realizar transbordo en autobús o en tren en algunos tramos debidos a las obras, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las estaciones más concurridas en este periodo han sido Benidorm, con más de 305.000 viajeros; Altea, con 290.000; Calp, con 240.000, y Dénia, que ha superado los 185.000 pasajeros.

Por meses, octubre ha sido el periodo que ha registrado mayor número de desplazamientos, con más de 167.000 usuarios, cerca del doble de los obtenidos en 2024 (88.000), mientras que en noviembre se desplazaron 134.000 viajeros; en septiembre, 126.000, y, en agosto, 117.000.

RENOVACIÓN

De otro lado, FGV detalla que la renovación y modernización de la línea 9 ha incluido vías, viaductos, andenes, sistemas de señalización y comunicaciones y la incorporación de los trenes duales. En conjunto, la Generalitat ha destinado a este proceso más de 150 millones de euros, en parte financiados por diferentes programas de la Unión Europea (UE).

Asimismo, la apertura del pasado año conllevó la retirada de las unidades diésel de la serie 2.500 fabricadas por MAN y adquiridas por FEVE antes de que se constituyera FGV, a mediados de los años 80.

Los trenes duales que circulan actualmente por esta línea combinan la propulsión eléctrica y diésel y fueron fabricados por Stadler Rail Valencia, en su planta de Albuixech. FGV adjudicó a esta empresa la fabricación de seis unidades por importe de 43,3 millones de euros.

Estos vehículos son "más sostenibles", al combinar los dos medios de propulsión "accesibles" y "cómodos", de acuerdo con la Generalitat. Además, ofrecen una "mayor capacidad" respecto a los anteriores trenes diésel.

Por otra parte, como parte de este proceso de renovación se han construido nuevos viaductos en Algar, Mascarat, Ferrandet y Quisi, al tiempo que se han rehabilitado el resto de estructuras de la línea, como el de Gata de Gorgos, para garantizar un servicio "más cómodo, fiable y sostenible".

El proyecto que se ha ejecutado sobre el río Algar ha consistido en la construcción de un puente paralelo al existente, construido entre 1913 y 1915, que se mantiene como pasarela peatonal. Esta actuación ha incluido la ejecución de un viaducto con losa de hormigón cuyo tablero tiene una longitud de 226 metros y un ancho total de seis metros.

En cuanto al nuevo viaducto de Mascarat, se trata de una estructura metálica de eje recto, con un peso de 114.000 kilogramos y una longitud total de 43,20 metros, que salva el barranco con un único vano isostático y de las mismas características que el tablero original.

Además, la actuación ha incluido la reposición en todo el trazado de la actual superestructura de la plataforma ferroviaria en balasto por vía en placa, así como la protección y la ejecución de 12.475 metros cuadrados de superficie de talud mediante mallas de triple torsión reforzada a lo largo de los tres túneles que atraviesa el TRAM d'Alacant en esta zona.

Por lo que respecta al nuevo viaducto del Quisi, en Benissa, que se abrió en julio de 2023, mantiene el puente original sobre el barranco, construido entre 1913 y 1915 como parte de las obras de la línea ferroviaria entre Alicante y Dénia.