El litoral de la Comunitat Valenciana prevé alcanzar una ocupación hotelera del 80% en el puente de octubre

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles del litoral de la Comunitat Valenciana prevén alcanzar una ocupación media cercana al 80 por ciento durante el puente de octubre, entre el jueves 8 y el lunes 12, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.

La previsión para los destinos de interior se sitúa en torno al 71%. Por tipologías, la ocupación media prevista en apartamentos turísticos alcanza el 78,8%, mientras que en los campings de las tres provincias ronda el 80%, tal como ha señalado la Generalitat en un comunicado.

En la provincia de Valencia, la previsión de ocupación hotelera alcanza el 77,1% en la ciudad de València, el 68,2 en el litoral provincial, sin la capital, y el 57,4 en el interior. En apartamentos turísticos, las previsiones se sitúan en el 91,6% en Valencia ciudad, el 75 en el litoral de la provincia sin contar la capital y el 61,7 en el interior.

En la provincia de Alicante, la previsión de ocupación hotelera es del 88,7% en Benidorm, del 81,1 en el litoral provincial, sin Benidorm, y del 70 en el interior. En apartamentos turísticos, los porcentajes previstos son del 85,7%, el 79,8 y el 82,5, respectivamente.

En la provincia de Castellón, la previsión de ocupación hotelera se sitúa en el 75,9% en el litoral y en el 85,1 en el interior. En apartamentos turísticos, las estimaciones alcanzan el 75,8% en el litoral y el 78,6% en el interior.

El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, e incorpora, además, datos de Fundación Visit València, de Hosbec y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.